Суд арестовал обвиняемых в похищении знакомого и вымогательстве 1,5 млн руб. в Подмосковье

Фото: iStock/Zolnierek
Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий сообщила, что арестованы трое обвиняемых в похищении мужчины в Электроуглях и вымогательстве у него денег. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Проведены допросы, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская. Расследование уголовного дела продолжается», — приводит слова Врадий АГН «Москва».
Напомним, 10 июля злоумышленники в микрорайоне Светлый в Электроуглях избили своего знакомого, после чего вывезли его в машине в неизвестном направлении, где стали незаконно удерживать, вымогая у мужчины полтора миллиона рублей.
Читайте также:
В Ростове-на-Дону прокурор запросил пожизненный срок главарю банды киллеров Гагиеву
В Москве завершилась операция по поиску утонувших диггеров
BelkaCar экстренно вводит новую систему выявления нарушителей после инцидента со шприцем
Екатерина Коршунова