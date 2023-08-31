Суд арестовал пенсионера за покушение на жизнь знакомого в центре Москвы

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«На ул. Большая Якиманка 65-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанёс своему знакомому множественные удары ножом, в том числе в области шеи. Потерпевший был госпитализирован, его здоровью причинён тяжкий вред», – пояснили в беседе с АГН «Москва» в пресс-службе столичной прокуратуры.
Отмечается, что по этому инциденту возбуждено уголовное дело. При этом обвиняемый признал свою вину.
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