Суд арестовал подростков, для забавы избивавших людей в Москве и Химках

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В Москве арестованы три подростка, которые, по данным следствия, устраивали драки в торговом центре на Ходынском бульваре и в химкинской школе. Они пробудут в СИЗО как минимум до 18 декабря, сообщили РИА Новости в суде.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подростки были задержаны. Их соучастников ищут.
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Лора Луганская