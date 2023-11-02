Во Владивостоке брата заказчика громких убийств отправили в СИЗО

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Во Владивостоке суд на два месяца арестовал мужчину, подозреваемого в принуждении свидетеля к даче ложных показаний. Он находится в СИЗО. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Против бизнесмена завели дело по ч. 4 ст. 309 (принуждение свидетеля к даче ложных показаний, совершенное организованной группой) УК РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
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