Суд арестовал срезавших скальп с молодого человека в Электростали

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Уголовное дело о нападении на 19-летнего молодого человека в Электростали переквалифицировали на более тяжкую статью. Об этом сообщается телеграм-канале Следственного комитета России. Обвиняемые арестованы.
«Действия нападавших квалифицированы по более тяжкой статье Уголовного кодекса. С учётом полученных потерпевшим телесных повреждений им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. По ходатайству следствия суд избрал в отношении мужчин меру пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.Оба задержанных признали свою вину. В ближайшее время с участием обвиняемых продолжатся следственные действия.
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Лора Луганская