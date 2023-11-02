Суд арестовал трёх обвиняемых в попытке устроить взрыв в РУДН

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В Москве Замоскворецкий суд отправил под стражу трёх молодых людей по обвинению в попытке осуществить теракт в здании РУДН им. Патриса Лумумбы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы от 2 ноября 2023 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Полякова А.А., Демина М.Д., Сергеева Д.Г.», — проинформировали в суде.
Предварительно, обвиняемые будут находиться в СИЗО до января 2024 года. Они обвиняются по ч. 1. ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта группой лиц).
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