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Суд арестовал трёх обвиняемых в попытке устроить взрыв в РУДН

ТАСС: Суд арестовал трёх обвиняемых в попытке устроить взрыв в РУДН
02 ноября 2023, 23:09
Фото: iStock/artisteer

Фото: iStock/artisteer

В Москве Замоскворецкий суд отправил под стражу трёх молодых людей по обвинению в попытке осуществить теракт в здании РУДН им. Патриса Лумумбы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы от 2 ноября 2023 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Полякова А.А., Демина М.Д., Сергеева Д.Г.», — проинформировали в суде.

Предварительно, обвиняемые будут находиться в СИЗО до января 2024 года. Они обвиняются по ч. 1. ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта группой лиц).


Подробности уголовного дела в настоящее время не уточняются. Если молодых людей признают виновными, им грозит до двадцати лет лишения свободы.

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#суд
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#арест
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В Харькове прогремел взрыв
«Страна.ua: В Харькове прогремел взрыв
02 ноября 2023, 23:28

Фото: iStock/3sbworld

Вечером 2 ноября в Харькове произошёл взрыв. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
В настоящее время подробности происшествия не приводятся. Местные власти не давали комментариев касательно ситуации.

Сейчас воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.

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#воздушная тревога
#украина
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В Нижегородской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве пенсионерки
02 ноября 2023, 22:19

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Нижегородской области арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве пенсионерки, об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
По информации следствия, 31 октября в Перевозском районе обнаружили труп 76-летней женщины в её доме. По подозрению в убийстве были задержаны ранее судимый 20-летний местный житель и его 15-летняя подруга. 

Задержанный признался, что залез в частный дом, чтобы погреться, а его пожилую хозяйку убил ножом и спрятал под тряпками. Подростка он пригласил переночевать в этом доме. На следующий день они были задержаны, девушку позже отпустили.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Суд удовлетворил ходатайство о заключении обвиняемого под стражу.

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#суд
#убийство
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#пенсионерка
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UNRWA: В результате повреждения лагерей для беженцев в Газе погибли 23 человека
02 ноября 2023, 21:58

Фото: iStock/Soumen Hazra

В результате повреждения четырех лагерей для беженцев в секторе Газа погибли не менее 23 человек, об этом сообщили в UNRWA.
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) переоборудовало школы в секторе Газа под укрытия для граждан, которые остались без крыши над головой. Однако, непрекращающиеся израильские удары разрушили четыре из них за последние сутки. 

«Только за прошедшие 24 часа четыре укрытия БАПОР были повреждены в секторе Газа», - прокомментировали ситуацию представители агентства. 

За прошедшие сутки погибли, как минимум, 23 человека.

В БАПОР напомнили и об обстреле лагеря Джебалия. По последним данным там погибли 20 человек. При обстреле лагеря аш-Шати погиб ребенок.

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#сектор газа
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#израиль
#обстрел
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В украинском городе Днепр задержали мужчину за прослушивание песен Лепса
02 ноября 2023, 21:06

Фото: iStock/BrianAJackson

В Днепре полиция задержала мужчину за прослушивание русской музыки, об этом сообщает «Страна.ua».
По информации СМИ, мужчина сидел в личном автомобиле с открытыми дверями. Из его колонок играла песня российского исполнителя Григория Лепса «Родина-мать».

Проходившие мимо полицейские возмутились поведением жителя Украины и задержали мужчину. За прослушивание русской музыки его привлекли к ответственности по статье о «мелком хулиганстве».

На Украине активно запрещают все, что связано с русским языком. В июне 2023 года украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий ввоз книг из России и Белоруссии на территорию страны. 

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#музыка
#украина
#русский язык
#полиция
#хулиганство
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WFTV: Пассажир American Airlines ублажал себя прямо на борту самолёта
02 ноября 2023, 20:36

Фото: iStock/Diy13

Пассажир American Airlines предложил своей попутчице выпить, а затем стал ублажать себя, об этом сообщает WFTV.
Попавшая в такую ситуацию женщина пожелала остаться анонимной, однако, она поделилась подробностями происшествия. 

По ее словам, всё случилось на рейсе из Орландо в Даллас. Сидящий рядом с ней мужчина сперва завёл с женщиной светский разговор, а затем предложил ей выпить, от чего пассажирка отказалась. 

В определенный момент женщина почувствовала странное шевеление в соседнем кресле. Она посмотрела на мужчину и увидела, что его тело развернуто в её сторону, а руки находились в области паха. Он смотрел на соседку и ласкал себя. 

Больше всего женщину возмутило отсутствие наказания для её попутчика. Бортпроводница просто предложила ей пересесть, а когда самолёт приземлился - то странный пассажир спокойно ушёл своей дорогой.

Пострадавшая требует привлечь мужчину к ответственности.

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#пассажир
#происшествия
#сша
#самолет
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Москвичка, пытаясь вернуть доступ к «Госуслугам», сдала в ломбард авто
02 ноября 2023, 20:35

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Злоумышленники взломали аккаунт москвички на «Госуслугах» и убедили ее сдать автомобиль в ломбард и перевести им деньги. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.
Сообщается, что 58-летняя женщина не смогла войти в свою учетную запись на «Госуслугах», в информационном окне она увидела номер телефона, на который надо позвонить для разблокировки аккаунта. Пострадавшая позвонила по указанному номеру телефона и связалась с сотрудником, который рассказал, что от ее имени мошенники пытаются заключить договор финансовой аренды и получить права на принадлежащий женщине автомобиль.

Чтобы остановить действия мошенников и получить доступ к учетной записи, женщине порекомендовали самостоятельно предоставить свою машину в залог. Пострадавшая оформила договор финансовой аренды в одном из автоломбардов, после чего осуществила перевод на «безопасный» счет 400 тысяч рублей. Сотрудники полиции начали проверку по факту преступления по статье о мошенничестве.

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#автомобиль
#договор
#женщина
#сотрудники
#счёт
#запись
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Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене
02 ноября 2023, 20:13

Фото: iStock/Andrii Zorii

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о государственной измене, об этом сообщает «РИА Новости».
«Суд избрал в отношении Рылова М.И. меру пресечения в виде заключение под стражу», - прокомментировали ситуацию для агентства в суде. 

При этом, личность обвиняемого и суть его преступления в суде не раскрыли из-за закрытого характера следствия. 

Ранее Московский городской суд вынес приговор предпринимателю из Подмосковья, обвиняемого в государственной измене и покушение на контрабанду оружия. 36-летнего Ахатжона Зохидова признали виновным в инкриминируемых преступлениях и вынесли приговор в 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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#суд
#москва
#сизо
#россияне
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Под израильским обстрелом в Газе погиб выпускник крымского мединститута
02 ноября 2023, 19:35

Фото: iStock/gorodenkoff

Выпускник крымского ВУЗа погиб в результате обстрела в секторе Газа, об «РИА Новости» рассказал его друг.
Абдулла Альхелу окончил Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского четыре года назад. В секторе Газа он работал по специальности. 

«Абдулла Альхелу и его семья погибли в Газе во время обстрела. Их дом разрушен», - рассказал агентству его дург Самара Махмуд.

Напомним, палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что в результате израильского обстрела лагеря беженцев Джебалия погибли десятки палестинцев. При этом, по данным МВД сектора Газа, количество погибших и раненых под этим обстрелом ровняется четырем сотням.

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#университет
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#погибшие
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Бывшего ярославского депутата арестовали на два месяца за поджог ресторана
02 ноября 2023, 19:21

Фото: iStock/YakobchukOlena

Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца бывшего депутата Дмитрия Соколова, которого обвиняют в поджоге ресторана, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, 30 октября он закинул коктейль Молотова в ресторан «Сквер 20/10». В результате 37-летняя женщина получила серьезные ожоги. После этого Соколов попытался сбежать из города. Его задержали на трассе «Холмогоры» по пути в Москву.

По словам адвоката Соколова, у бывшего депутата есть личный конфликт с владельцами заведения. Он полностью признает вину в порче чужого имущества, однако, обвинения в покушении на убийство отрицает. Он утверждает, что просто не заметил сидящих в ресторане людей.

Защита Соколова ходатайствовала о домашнем аресте для подсудимого, в частности потому, что у него есть двое малолетних детей. Однако, бывшего депутата все же отправили в СИЗО на два ближайших месяца.

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