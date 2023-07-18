Суд арестовал у Блиновской более 100 млн рублей, валюту и золотые монеты

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Пресненский суд Москвы наложил арест на имущество блогера Елены Блиновской суммой более 100 миллионов рублей в различной валюте, передает ТАСС.
Уточняется, что обеспечительные меры были наложены на коллекционные золотые монеты и 50 банковских счетов в разных банках.
По делу Блиновской арестованы семь монет номиналом десять рублей, восемьдесят монет Георгий Победоносец, еще двенадцать монет в индивидуальных футлярах, а также несколько двухрублевых и одна рублевая монета.
Отмечается, что суд арестовал 21 объект недвижимости, который расположен в Москве, Подмосковье, Ярославской области и два машино-места.
Напомним, 27 апреля Блиновскую задержали в Смоленской области на границе с Белоруссией за неуплату налогов на общую сумму около миллиарда рублей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее заявлял, что основательница «Марафона желаний» к настоящему моменту выплатила «мизерную сумму» — всего 10 миллионов рублей налоговой задолженности.
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По делу Блиновской арестованы семь монет номиналом десять рублей, восемьдесят монет Георгий Победоносец, еще двенадцать монет в индивидуальных футлярах, а также несколько двухрублевых и одна рублевая монета.
Напомним, 27 апреля Блиновскую задержали в Смоленской области на границе с Белоруссией за неуплату налогов на общую сумму около миллиарда рублей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее заявлял, что основательница «Марафона желаний» к настоящему моменту выплатила «мизерную сумму» — всего 10 миллионов рублей налоговой задолженности.
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Екатерина Коршунова