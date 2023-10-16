Суд дал 11 лет волгоградцу, который убил соседа и собирался съесть его ягодицу

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В Волгограде суд вынес приговор мужчине, который убил своего приятеля, а затем собирался съесть его ягодицу, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.
Как рассказали в суде, 7 января житель Волгограда вместе со своей девушкой и приятелем распивал спиртные напитки. В определенный момент, женщина ушла, оставив мужчин наедине. Заревновав, мужчина накинулся на своего друга с ножом и нанес ему более 40 ударов. В результате, собутыльник осужденного скончался. Но на этом убийца не остановился. Он отрезал кусочек ягодицы покойного друга и собирался его съесть.
После этого, волгоградец также устроил погром в квартире убитого.
Отмечается, что в суде он пытался оправдать свои поступке состоянием алкогольного опьянения.
Однако, Краснооктябрьский районный суд Волгограда все же признал его виновным в убийстве и порче имущества, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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После этого, волгоградец также устроил погром в квартире убитого.
Однако, Краснооктябрьский районный суд Волгограда все же признал его виновным в убийстве и порче имущества, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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Евгения Парфентьева