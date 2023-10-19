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Суд избрал меру пресечения сотруднице УК из Щёлкова, переехавшей девушку на машине

19 октября 2023, 18:28
Фото: Istockphoto / greenleaf12

Фото: Istockphoto / greenleaf12

Сотруднице управляющей компании, сбившей на машине и переехавшей женщину в подмосковном Щёлкове, запретили определённые действия. Такое решение вынес Щёлковский городской суд.
До 17 декабря ей нельзя общаться с потерпевшей, водить автомобиль, посещать развлекательные центры и кафе, пользоваться телефоном и интернетом. «На суде 25-летняя женщина заявила, что не имела злого умысла и хочет извиниться перед 39-летней пострадавшей», – сообщает телеграм-канал SHOT.
ДТП произошло на днях у дома по улице Космодемьянской. По предварительным данным, сотрудница управляющей компании сбила и переехала на автомобиле Audi девушку, которая мешала ей уехать. У здания УК собрались около 10 человек, недовольных отсутствием отопления в домах.


Пострадавшая была госпитализирована. В отношении женщины-водителя возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Теперь задержанной грозит до 10 лет лишения свободы.

Ещё одно уголовное дело открыли в отношении самой управляющей компании. Его расследуют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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#московская область
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«Я в аду». Пропавшая полгода назад россиянка написала мужу сообщение
Пропавшая полгода назад женщина написала мужу, что она «в аду»
19 октября 2023, 18:30

Фото: iStock/vmargineanu

В Екатеринбурге 38-летняя женщина пропала пол года назад, однако недавно написала своему мужу сообщение о том, что она «в аду». Об этом пишет «Комсомольская правда».
Согласно сообщению, пропавшая женщина жила в Омске. Там она вышла замуж и родила ребенка, но вскоре развелась и уехала в Екатеринбург, там она вышла замуж еще раз. Однажды после ссоры с супругом женщина пропала. При этом ее муж подумал, что она уехала в Омск к матери.

 Через несколько месяцев он решил помириться с женой и позвонил ее маме, однако она рассказала, что  дочь не появлялась дома. Тогда она обратилась за помощью в поиске пропавшей дочери к волонтерам. При этом мужчина через какое-то время написал своей жене еще раз и внезапно получил в ответ странное сообщение.

«Я не могу говорить, я в аду. Помоги. Если узнают, что я тебе или кому-то пишу, убьют уже завтра. Пишу тайно. Завтра после 9:00 постараюсь тебе позвонить. Можешь забрать меня?», - написала пропавшая своему мужу и после этого опять перестала выходить на связь.

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#мужчина
#екатеринбург
#омск
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Полицейские задержали мужчину, объявленного в розыск более 20 лет назад
В Тюмени полицейские задержали мужчину, которого разыскивали больше 20 лет
19 октября 2023, 18:29

Фото: iStock/YakobchukOlena

Полицейские задержали в Тюмени 52-летнего мужчину, которого разыскивают уже более 20 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по ХМАО — Югре.
Уточняется, что в 1998 году задержанный и его знакомый напали на мужчину и украли его личные вещи, тем самым нанеся ему крупный ущерб. Инцидент произошёл на дороге Когалым – Сургут. В 1999 году мужчина уехал из города, после чего его объявили в федеральный розыск. 

Лишь в этом году, спустя более чем 20 лет, его удалось обнаружить в Тюмени, где он сейчас проживает. Мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания, после чего его перевезут в Когалым. 

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#розыск
#полиция
#россия
#задержание
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В квартире жителя Балашихи выросли грибы
В квартире жителя Балашихи выросли грибы после прорыва канализации
19 октября 2023, 17:53

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В квартире жителя подмосковной Балашихи выросли грибы из-за проблем в канализацией. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По словам 29-летнего жильца жилого комплекса комфорт-класса «Измайловский лес» от застройщика «ПИК», в середине августа в его квартире прорвало канализационную трубу. Представители управляющей компании, прибывшие в квартиру мужчины, сказали, что вопрос должен решать застройщик. Он, в свою очередь, прислал своего представителя лишь через месяц. За это время в квартире был испорчен новый ремонт из-за капающей воды и выросли грибы.

Мужчина, надеявшийся на помощь компании, рассказал, что после прихода специалиста, застройщик перестал выходить на связь. За это время в его квартире завелись ещё и мухи. 

Он отметил, что по правилам, аварийный ремонт должен быть выполнен управляющей компанией или застройщиком в течение трёх дней, его же история тянется уже несколько месяцев. 

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#канализация
#дом
#аварийное жильё
#ремонт
#застройщики
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12-летняя школьница из Уфы отравилась водкой и попала в реанимацию
19 октября 2023, 17:40

Фото: iStock/Igor Dudchak

12-летняя школьница из Уфы оказалась в реанимации, отравившись водкой на безалкогольной вечеринке, сообщает Telegram-канал Mash Batash.
По информации СМИ, в этот вечер школьница пошла на безалкогольную вечеринку в бар. Известно, что пускали на это мероприятие людей старше 14 лет и девочка прошла туда случайно. Как на безалкогольной вечеринке для несовершеннолетних оказалась водка - также остается загадкой. 

Около восьми вечера школьница почувствовала себя плохо и ей вызвали скорую. Девочку, с отравлением, доставили в реанимацию. Позже она призналась, что выпила несколько шотов водки. При этом, организаторы вечеринки уверяют, что не продавали алкоголь несовершеннолетним.

Мать пострадавшей написала заявление в полицию.

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#алкоголь
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#реанимация
#отравление
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ФСБ задержала мужчину за попытку подрыва российской военной колонны
ФСБ в Запорожской области задержала мужчину, готовившего подрыв колонны ВС РФ
19 октября 2023, 16:56

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Запорожской области задержали мужчину, готовившего подрыв российской военной колонны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Гражданин Украины планировал диверсию в отношении вооружённых сил России. Сотрудники главного разведывательного управления МО Украины снабдили мужчину взрывным устройством, которое он должен быть привести в действие на маршруте прохода российской военной колонны. 

В отношении жителя Запорожской области было возбуждено уголовное дело по факту покушения на диверсию. В результате проведённого у него дома обыска сотрудники ФСБ изъяли 19 миномётных снарядов разных калибров, взрывчатое вещество и детонаторы.

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#вс рф
#украина
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DM: Британец отомстил пожилой сестре, подсыпав ей в молоко слабительное
19 октября 2023, 16:40

Фото: iStock/SViktoria

Житель Великобритании подсыпал пожилой сестре слабительной из-за спора о наследстве и попал под суд, сообщает Daily Mail.
69-летний житель города Хейвуд Роберт Маккейб выяснил, что дом, который должен был быть поделен между ним, сестрой и братом после смерти их матери, достанется сыну его сестры.

Это обстоятельство вызвало раздражение Маккейба и он решил отомстить пожилой женщине. Пенсионер начал подсыпать слабительное в бутылки с молоком, которое пила его сестра. В результате, страдающая от панкреатита женщина попала в больницу из-за обострения и болей. Вернувшись домой она почувствовала странный запах, исходящий от бутылок. Тогда она решила просмотреть камеры видеонаблюдения, развешенные по дому. Правда была раскрыта. 

Маккейбу в суде предъявили обвинение в злонамеренном применении вредного вещества с целью причинить страдание, расстроить или вызвать раздражение. Он полностью признал вину и получил наказание в виде 80 часов общественных работ и 15 дней реабилитационных мероприятий.

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#женщина
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#суд
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На челябинца, устроившего поножовщину в «Красное&Белое», возбудили дело
19 октября 2023, 16:29

Фото: iStock/Shutter2U

На жителя Челябинска, который устроил поножовщину в магазине «Красное&Белое», возбудили уголовное дело, сообщает URA.RU со ссылкой на Следственный комитет по региону.
Напомним, потасовка произошла 18 октября около восьми часов вечера в магазине на улице Братьев Кашириных, 107в. Выяснилось, что с ножом в алкомаркет пришёл поссорившийся с подругой мужчина. Он заявился прямо к ней на работу, в «Красное&Белое». Помимо самой женщины, пострадала её коллега и случайный покупатель. Всем им была оказана своевременная медицинская помощь.

Нападавшего задержали и доставили в отделение полиции. Выяснилось, что ранее он уже был судим за разбой.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство, недоведенное до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам».

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В Москве школьница пожаловалась на домогательства приемного отца-чеченца
19 октября 2023, 16:15

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Москве 14-летняя девочка обратилась за помощью к советнице по вопросам семьи и детства, сообщает Telegram-канал Baza.
В полицию о шокирующей истории заявила член общественного совета Лосиноостровского района. 

По словам школьницы, приёмные родители-чеченцы издеваются над ней и братьями на протяжении многих лет. Помимо неё в семье еще трое детей - двое братье (тоже приёмных) сестра.

Как рассказала подросток следователям, родители плохо кормят её, заставляют совершать намаз, хотя она православная, не покупают одежду, постоянно оскорбляют и даже бьют. Братья тоже страдают от плохого отношения, а вот родную дочь родители из Чечни всячески обхаживают.

Помимо этого, школьница заявила, что начиная с 2016 года к ней пристаёт отец. Когда мать уезжает, мужчина трогает её, прижимается и пытается раздеть.

До обращения в полицию член общественного совета пыталась поговорить с приёмной матерью, однако, та стала всё отрицать и обвинила девочку в воровстве.

В настоящий момент школьница находится на допросе.

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В Омске египтянин решил пошутить и нанял киллера для убийства жены
В Омске египтянин якобы для розыгрыша нанял киллера для убийства своей жены
19 октября 2023, 16:04

Фото: iStock/ipopba

Гражданин Египта якобы для розыгрыша нанял киллера для убийства своей русской жены в Омске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Ранее пресс-служба УМВД по Омской области сообщала о задержании 41-летнего жителя Омска с гражданствами России и Египта. Он заказал убийство своей жены, с которой состоял в браке 10 лет. Следователи регионального СУСК РФ выяснили, что мужчина планировал развестись с супругой, но не хотел делить совместно нажитое имущество, бизнес по торговле овощами и фруктами, а также не желал определять, с кем останется из пятилетняя дочь. 

В прокуратуре отметили, что мужчина выплатил киллеру аванс в размере тысячи евро, а за совершённое преступление обещал 700 тысяч рублей. Также он готовился заказать еще одно убийство на сумму в 1,5 миллиона рублей. 

Однако при допросе мужчина заявил, что свою вину не признаёт, поскольку не планировал убийство, а «хотел всех разыграть».

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