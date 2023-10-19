Суд избрал меру пресечения сотруднице УК из Щёлкова, переехавшей девушку на машине

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Сотруднице управляющей компании, сбившей на машине и переехавшей женщину в подмосковном Щёлкове, запретили определённые действия. Такое решение вынес Щёлковский городской суд.
До 17 декабря ей нельзя общаться с потерпевшей, водить автомобиль, посещать развлекательные центры и кафе, пользоваться телефоном и интернетом. «На суде 25-летняя женщина заявила, что не имела злого умысла и хочет извиниться перед 39-летней пострадавшей», – сообщает телеграм-канал SHOT.ДТП произошло на днях у дома по улице Космодемьянской. По предварительным данным, сотрудница управляющей компании сбила и переехала на автомобиле Audi девушку, которая мешала ей уехать. У здания УК собрались около 10 человек, недовольных отсутствием отопления в домах.
Ещё одно уголовное дело открыли в отношении самой управляющей компании. Его расследуют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
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Лора Луганская