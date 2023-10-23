Суд на Урале вынес приговор в отношении мужчин, избивших девушку за цвет волос

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Суд в Каменске-Уральском вынес приговор двум мужчинам, которые избили девушку из-за цвета её волос, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области в своем Telegram-канале.
Напомним, в августе двое мужчин, которые, к тому же, представились участниками спецоперации, жестоко избили девушку из-за цвета её волос. После избиения они бросили её в фонтан. По словам матери пострадавшей, помимо голубого цвета волос, правонарушителям также не понравилось, что она похожа на еврейку.
Отмечается, что оба преступника будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
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«Красногорский районный суд Каменска-Уральского назначил виновному 1991 года рождения наказание в виде трех лет лишения свободы, виновному 1993 года рождения — в виде трех лет двух месяцев лишения свободы», - прокомментировали ситуацию в свердловской прокуратуре.
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Евгения Парфентьева