Суд оштрафовал бьюти-блогера Синяка за пропаганду ЛГБТ

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Бьюти-блогера Игоря Синяка Тверской суд Москвы оштрафовал на двести тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Сообщается, что Синяку выписали максимально возможный штраф по предъявленному протоколу. Дело на блогера было возбуждено после обращения главы организации «Лига безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.
Напомним, в августе этого года канал Синяка был внесен в реестр запрещенных сайтов.
Ранее сообщалось, что трансгендерный бьюти-блогер Андрей Петров, ныне известный как Милана Петрова, также получил штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ. Петров должен заплатить штраф в течение 60 дней. По решению московского суда блогера также оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.
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Напомним, в августе этого года канал Синяка был внесен в реестр запрещенных сайтов.
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Екатерина Коршунова