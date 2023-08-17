Суд оштрафовал Google за отказ от удаления фейков об СВО

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Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев оштрафовал Google на три млн рублей за неудаление запрещённого фейкового контента из YouTube. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что компания отказалась удалять фейковые видеоролики о специальной военной операции, в частности о событиях в Херсонской области и об украинских детях.
Кроме того, на YouTube размещены ролики для несовершеннолетних о том, как можно незаконно пробраться на охраняемые объекты. Такого рода материалы представляют опасность для жизни и здоровья подростков.
Ранее суд уже выдвигал обвинения Google на четыре млн рублей за неуплату антимонопольного штрафа.
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Кроме того, на YouTube размещены ролики для несовершеннолетних о том, как можно незаконно пробраться на охраняемые объекты. Такого рода материалы представляют опасность для жизни и здоровья подростков.
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Анастасия Чинкова