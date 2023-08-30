Суд оштрафовал игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова* за отсутствие плашки иноагента

Фото: iStock/Zolnierek
Савеловский суд Москвы оштрафовал игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* на сорок тысяч рублей за посты в социальных сетях, которые не содержат маркировку иноагента. Об этом сообщает RG.RU.
Напомним, Аскеров* попал в список иностранных агентов в декабре прошлого года.
Ранее в Москве госпитализировали 72-летнего российского переводчика и синхрониста Василия Горчакова. Мужчину доставили в Боткинскую больницу. Василий Горчаков сломал плечо, упав на улице.
За свою карьеру Василий Горчаков перевел более 6 тысяч фильмов, был личным переводчиком на кинофестивалях для Роберта Де Ниро, Роберта Редфорда, Мерил Стрип и Джека Николсона. В 1980-х - начале 1990-х считался «пиратским» переводчиком.
Читайте также:
В Москве госпитализировали кинопереводчика Горчакова
Из психиатрической больницы сбежал шизофреник-рецидивист
В Нижневартовске студентка выжила после ранения в голову на вечеринке
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Ранее в Москве госпитализировали 72-летнего российского переводчика и синхрониста Василия Горчакова. Мужчину доставили в Боткинскую больницу. Василий Горчаков сломал плечо, упав на улице.
Читайте также:
В Москве госпитализировали кинопереводчика Горчакова
Из психиатрической больницы сбежал шизофреник-рецидивист
В Нижневартовске студентка выжила после ранения в голову на вечеринке
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Екатерина Коршунова