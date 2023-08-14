Суд оштрафовал Мегафон на миллион рублей за ЛГБТ-сцену в кино

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Тверской суд Москвы оштрафовал сервис «Мегафон ТВ» за неправильную маркировку фильма с ЛГБТ-сценами, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
В марте Роскомнадзор провел проверку сервиса и выяснило, что фильм «Любовь, любовь, любовь», в котором присутствую сцены с представителями ЛГБТ, имеет возрастной рейтинг 16+, вместо положенного 18+.
В компании ответили, что выставили маркировку 18+ еще в феврале, несмотря на рейтинг в прокатном удостоверении.
Суд оштрафовал компанию на один миллион рублей.
Ранее Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к недостоверной информации «Википедии» об использовании ядерного оружия в ходе проведения СВО и депортации детей в Россию с территории Украины, которая, якобы, была произведена принудительно.
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Суд в Петербурге оштрафовал сервис Okko за распространение среди детей информации о ЛГБТ
В компании ответили, что выставили маркировку 18+ еще в феврале, несмотря на рейтинг в прокатном удостоверении.
Ранее Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к недостоверной информации «Википедии» об использовании ядерного оружия в ходе проведения СВО и депортации детей в Россию с территории Украины, которая, якобы, была произведена принудительно.
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Евгения Парфентьева