Суд оштрафовал мужа актрисы Бабушкиной на 200 тысяч рублей

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Мужа актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева оштрафовали на 200 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал 112.
16 июня Бабушкину с мужем задержали в центре Москвы сотрудники ГАИ. При проверке документов сотрудники правоохранительных органов нашли в машине пакетик с белым порошком.
Выяснилось, что актриса с мужем везли в автомобиле наркотики.
Гацунаеву предъявили обвинение по двум уголовным статьям – «Незаконный оборот наркотиков» и «Применение насилия в отношении представителя власти».
Сегодня стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч Гацунаева, признав его виновным в незаконном хранении наркотиков и применении насилия в отношении представителя власти. Отмечается, что свою вину он полностью признал.
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Выяснилось, что актриса с мужем везли в автомобиле наркотики.
Сегодня стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч Гацунаева, признав его виновным в незаконном хранении наркотиков и применении насилия в отношении представителя власти. Отмечается, что свою вину он полностью признал.
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Евгения Парфентьева