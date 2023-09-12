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Суд оштрафовал мужа актрисы Бабушкиной на 200 тысяч рублей

12 сентября 2023, 17:06
Фото: iStock/Владимир Федоренко

Фото: iStock/Владимир Федоренко

Мужа актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева оштрафовали на 200 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал 112.
16 июня Бабушкину с мужем задержали в центре Москвы сотрудники ГАИ. При проверке документов сотрудники правоохранительных органов нашли в машине пакетик с белым порошком.

Выяснилось, что актриса с мужем везли в автомобиле наркотики.


Гацунаеву предъявили обвинение по двум уголовным статьям – «Незаконный оборот наркотиков» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Сегодня стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч Гацунаева, признав его виновным в незаконном хранении наркотиков и применении насилия в отношении представителя власти. Отмечается, что свою вину он полностью признал.

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Житель Ставропольского края решил стать рабовладельцем и купил себе мужчину
12 сентября 2023, 17:31

Фото: iStock/Sinenkiy

Житель Ставропольского края решил стать рабовладельцем и купил себе мужчину за 8 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сообщается, что 70-летний Василий из Михайловска захотел иметь прислугу еще два года назад. По этой причине он попросил своего знакомого по имени Григорий найти раба для эксплуатации по хозяйству.

Спустя некоторое время Григорий нашел недалеко от заправки 43-летнего мужчину из села Старомарьевка. Отмечается, что Василий предложил за найденного мужчину восемь тысяч рублей. Что происходило с проданным мужчиной за все это время, остается неизвестным. 

В понедельник, 11 сентября, на рабовладельца Василия и его друга Григория завели уголовное дело. На данный момент Григорий находится в розыске.

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#уголовное дело
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Пассажиров самолета застали во время секса в туалетной кабине
12 сентября 2023, 17:17

Фото: iStock/Kateko

Молодую пару поймали во время секса в туалетной кабине самолета, сообщает Telegram-канал SHOT.
Самолет направлялся из Англии на Ибицу. Пассажиры стали жаловаться, что туалет занят на протяжении очень долгого времени, экипажу пришлось принимать меры, в дверь стал ломиться бортпроводник. Ему удалось открыть кабинку, в которой плотским утехам предавалась молодая пара. Распахнувший дверь мужчина покраснел от смущения. 

Когда самолет приземлился, любовников забрал наряд полиции. 

Вчера нетрезвый россиян, по пути из Таиланда, попытался открыть дверь самолета прямо на ходу. Мужчина внезапно вскочил со своего места, ломанулся к аварийному выходу и начал открывать его. К счастью, авантюра не удалась. Мужчину схватили бортпроводники и привязали к креслу.

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#великобритания
#полиция
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Под Воронежем госпитализировали уже девять человек из очагов сибирской язвы
Количество госпитализированных из-за сибирской язвы выросло до девяти человек
12 сентября 2023, 17:03

Фото: iStock/RHJ

Число пациентов, которые госпитализированы из новых очагов сибирской язвы в Воронежской области, расположенных в Богучарском районе, выросло до девяти человек. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб района.
Сообщается, что все пациенты находятся в состоянии средней тяжести. 

Ранее сообщалось, что сибирская язва подтвердилась у всех 8 человек, госпитализированных в Воронеж из Богучарского района области, где ранее были выявлены два очага заболевания. 

Напомним, в конце августа власти Панинского района Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения очага сибирской язвы. На всей территории района вплоть до 16 ноября установлены ограничения на посещение посторонних лиц, перемещение и ввоз невакцинированных животных, а также их убой, охота, заготовка и вывоз кормов.

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#охота
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Авиаэксперт Романов назвал возможную причину авиапроисшествия под Новосибирском
Авиаэксперт Романов назвал причиной вынужденной посадки самолёта отказ гидравлики
12 сентября 2023, 16:56

Фото: istockphoto.com/Diy13

Экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полётов Александр Романов высказал предположение о том, что наиболее вероятной причиной вынужденной посадки самолёта под Новосибирском стал отказ гидравлики.
«Я считаю, что причина — да, возможно, отказ гидравлики, из-за этого они не могли выпустить механизацию. Возможно, не хватило бы взлётно-посадочной полосы в Омске, поэтому они решили лететь в Новосибирск, но не учли, что расход топлива очень сильно увеличивается», — пояснил в беседе с RT Романов.

Он отметил, что при этом какая-то гидравлика всё-таки должна была работать, иначе самолёт просто было бы нереально посадить. По его словам,  самолёт имеет три взаимозаменяемые гидравлические системы, поэтому при отказе одной две другие выполняют её функцию, а отказ всех систем невозможен.

А лётчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов дополнил теорию с нарушением работы гидравлики, отметив, что могла произойти её герметизация.

«Есть целый «букет» отказов, к которым может привести неисправность гидросистемы. Но у них она частично работала.  Возможно, произошла герметизация этой системы на самолёте, поскольку он подвержен вибрации, особенно на взлёте и посадке. Во время вибрации происходит самая неприятная ситуация. Есть такое понятие «усталость», «нагрузка металла», могут трубки лопаться, определённые гайки откручиваться, если не «законтрено», — поделился в беседе с «Царьградом» Красноперов.

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#новосибирск
#самолет
#происшествие
#поле
#техника
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Трое мужчин на самокатах обокрали и подожгли автомобиль на севере Москвы
12 сентября 2023, 16:16

Фото: istock / djedzura

Жительница подмосковья 35 лет, владелица авто, припарковала его около гаражного кооператива в Войковском районе. Ночью трое молодых людей разбили, обокрали и подожгли автомобиль. Позже ей передали, что машина сгорела.
Владелица авто с мужем приехали на место события и стали смотреть камеры видеонаблюдения. Трое парней кидались камнями в автомобиль, прыгали по крыше, били машину ногами, ограбили ее  и в итоге подожгли. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Виновников нашли, ими оказались москвичи 18, 19 и 23 лет. Молодые люди признались, что украли аккумулятор, магнитолу, и пакет с латунными фитингами, но продать награбленное не успели. Ущерб оценен в 350 тысяч рублей. 

«В настоящее время материалы уголовных дел, возбужденных по части 2 статьи 158 и части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлены в суд для рассмотрения по существу. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде», — сообщили в пресс-службе МВД.

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#мвд
#автомобиль
#ущерб
#машина
#поджог
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Рабочий на севере Москвы погиб, упав с десятиметровой высоты
12 сентября 2023, 15:46

Фото: istock / ilkercelik

Рабочий упал с высоты на стройке, расположенной в районе Восточное Дегунино в Москве. Об инциденте сообщает издание «360» со ссылкой на свои источники.
Несчастный случай произошел на строительной площадке на улице Дубнинский проезд. Мужчина упал в металлическую емкость. 

Мужчина скончался на месте. Сообщается, что погибшему было 27 лет. 

Тимирязевская межрайонная прокуратура проводит проверку, обстоятельства трагедии уточняются. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей, изучают строительную документацию. 

Ранее сообщалось, что житель Белгорода украл башенный кран и сдал его на металлолом. Стоимость металлолома составила 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, похитителю грозит срок до шести лет.

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#смерть
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В Дмитровском городском округе объявлен карантин по бешенству
12 сентября 2023, 15:15

Фото: istockphoto / Milan Krasula

В Дмитровском городском округе в деревне Старо зафиксирован эпизодический очаг по бешенству.
Территории деревень, садовых некоммерческих товариществ, посёлка дома отдыха «Горки» и коттеджного посёлка «Гульнёво-Высокое» признаны неблагополучными по бешенству. На территории Дмитровского округа действуют ограничительные мероприятия: введены запреты на проведение массовых мероприятий, запрещена охота, лечение восприимчивых животных и другое. 

С этим острым вирусным инфекционным заболеванием может столкнуться любое позвоночное теплокровное животное. Исход для человека в случае клинической картины развития бешенства один – смерть.

Медики предупредили, что в случае укусов, даже самых незначительных, обязательно нужно обратиться за медицинской помощью и проинформировать о ЧП управление ветеринарии.

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Россиянам рассказали о профилактике бешенства у животных.

Инфекционист рассказал, как человек может заразиться бешенством.
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#бешенство
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Турок вспорол горло семилетнему сыну россиянки
Семилетнего сына россиянки зарезали в турецком городе Мерсин
12 сентября 2023, 14:16

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Житель Турции вспорол горло семилетнему сыну за то, что жена решила с ним развестись, сообщает Telegram-канал Mash.
Эта жуткая история получила старт еще далеких 10 лет назад. Тогда турок Мустафа Топкая познакомился с уроженкой Башкортостана, которая работала в турецком отделении фирмы Anex Tour. Пара начала встречаться, вскоре они расписались и завели ребенка.

Совместная жизнь турка и россиянки сопровождалась постоянными побоями и угрозами, в том числе, Топкая говорил, что убьет их общего сына.

Спустя некоторое время, женщина все же подала на развод, а ее бывший супруг угодил за решетку. Когда же он вышел, то выполнил свое страшное обещание. 

Топкая забрал семилетнего мальчика, вспорол ему горло ножом, а затем нанес еще шесть ножевых ранений. 

По словам россиянки, власти Турции могут оставить убийцу ребенка безнаказанным, поэтому сейчас она ждет поддержки с российской стороны.

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#турция
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Опубликованы переговоры пилотов севшего в поле Новосибирска Airbus A320
12 сентября 2023, 13:55

Фото: iStock/wavipicture

В сеть попали переговоры пилотов Airbus A320 аэрокомпании «Уральские авиалинии», который совершил экстренную посадку в поле Новосибирска. Переговоры публикует Telegram-канал SHOT.
Напомним, в районе села Каменки Новосибирской области совершил экстренную посадку на грунт самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Омск из Сочи. В самолете находились шесть членов экипажа и 159 пассажиров, среди которых 23 ребёнка. Отмечается, что перед посадкой воздушное судно подавало сигнал тревоги из-за отказа гидросистемы, но вскоре самолет пропал с радаров. 

На записи переговоров слышно, что диспетчер сообщает пилотам о невозможно посадки на ближайший аэродром. В это время экипаж принимает решение лететь в Новосибирск. 

«Да, гидрашка зелёная, вытекла полностью», - говорит один из пилотов другому, намекая на протечку гидросистемы.

В SHOT отметили, что этот же самый борт уже сталкивался с технической неисправностью. несколько месяцев назад уже сталкивался с техническими проблемами, причём на том же рейсе Сочи – Омск. В январе у борта была выявлена неисправность генератора. Однако, в предыдущий раз проблему заметили и устранили еще до взлета.

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