Суд оштрафовал Telegram за неудаление фейков о ВС РФ

Фото: iStock/Penderev
Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram за отказ удалить фейковые сообщения о Вооруженных силах России, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.
«Telegram Messenger inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей», - огласила приговор судья.
Отмечается, что протокол был составлен на основании распространения мессенджером недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Ранее Telegram уже получил 12 аналогичных штрафов на общую сумму в 35 миллионов рублей.
Читайте также:
Суд продлил арест социолога Кагарлицкого* до 13 мая
Майора Дмытрыка осудили на 25 лет за приказ обстреливать жилые дома в ДНР
Экс-директор ТЦ «Зимняя вишня» Судденок вышла на свободу
*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом
Евгения Парфентьева