Суд оштрафовал «Яндекс» на 2 млн рублей за непредоставление информации ФСБ

Фото: Фотобанк Московской области
ТАСС: Московский суд обязал компанию «Яндекс» выплатить штраф в размере 2 млн рублей
В Москве суд обязал «Яндекс» выплатить административный штраф в размере двух миллионов рублей за повторное непредоставлении ФСБ информации о пользователях сервиса «Яндекс. Услуги». Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что данные требовались ФСБ для обеспечения безопасности страны и розыска людей. Действия компании «Яндекс» квалифицированы в суде по ч. 4 ст. 13.31 КоАП РФ. Штраф вступил в законную силу.
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Уточняется, что данные требовались ФСБ для обеспечения безопасности страны и розыска людей. Действия компании «Яндекс» квалифицированы в суде по ч. 4 ст. 13.31 КоАП РФ. Штраф вступил в законную силу.
Диана Аванесян