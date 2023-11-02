Суд оштрафовал зоозащитницу, пытавшуюся забрать себе спасенного кота в Москве

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Тверской суд в Москве оштрафовал зоозащитницу, которая пыталась забрать себе спасенного из припаркованной в Москве машины кота, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.
Нашумевшая история о запертом в припаркованной машине хвостатом облетела интернет 1 ноября. Вокруг авто, в котором бросил серый кот, собралась огромная толпа. В том числе за судьбу пленника переживала зоозащитница Наталья Кошанская. Как только спасатели вскрыли машину и достали оттуда животное, Кошанская посадила его в переноску и поехала в участок вместе с полицейскими. На месте женщина, внезапно, отказалась передавать кота в руки полицейских.
Напомним, сейчас с котиком все в порядке. Заложницей оказалась девочка, которой нет еще и года. Спасенную и накормленную кошку забрала домой сотрудница прокуратуры.
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«Суд признал Наталью Кошанскую виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции), и назначил наказание в виде штрафа в 4 тысячи рублей», - прокомментировали ситуацию в суде.
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Евгения Парфентьева