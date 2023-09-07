Суд оставил экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗО до зимы

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Басманный суд в Москве в четверг продлил срок ареста до 12 декабря бывшему заместителю министра цифрового развития РФ Максиму Паршину. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что по предъявленному обвинению Паршину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Как стало известно, оперативные мероприятия в отношении экс-замглавы Минцифры РФ проводились в течение года.
Напомним, ранее сообщалось о задержании замглавы Минцифры Максима Паршина. Чиновник был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Предыдущим решением суда, Паршин был помещен под домашний арест.
В июле Мосгорсуд по представлению прокуратуры отправил в СИЗО экс-замглавы Минцифры РФ Паршина.
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Напомним, ранее сообщалось о задержании замглавы Минцифры Максима Паршина. Чиновник был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Предыдущим решением суда, Паршин был помещен под домашний арест.
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Екатерина Коршунова