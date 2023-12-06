Суд отказал якутскому «шаману» Габышеву в переводе в психбольницу общего типа

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В Приморье Уссурийский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства о переводе якутского «шамана» Александра Габышева из психиатрической больницы спецтипа в психиатрическую больницу общего типа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Габышева Ольгу Тимофееву.
В феврале прошлого года в Новосибирске суд смягчил Габышеву тип стационара на специализированный стационар без интенсивного наблюдения. Сейчас Александр Габышев находится в психбольнице спецтипа в Уссурийске. В среду, 6 декабря, суд рассмотрел очередное ходатайство о переводе якутского «шамана» из психбольницы спецтипа в психбольницу общего типа.
Она отметила, что, по словам врачей, Габышев прошел необходимый курс лечения и его нахождение в психиатрической больнице спецтипа больше не требуется.
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«Суд, несмотря на представление врачей, отказал в переводе в больницу общего типа. Прокурор был против перевода», — цитирует агентство слова Тимофеевой.
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Диана Аванесян