Суд отказал якутскому «шаману» Габышеву в переводе в психбольницу общего типа

В Приморье Уссурийский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства о переводе якутского «шамана» Александра Габышева из психиатрической больницы спецтипа в психиатрическую больницу общего типа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Габышева Ольгу Тимофееву.