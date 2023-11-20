Суд отказался от ареста владельца сауны, где утонул трёхлетний ребёнок

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Суд в Великом Новгороде отказался заключать под стражу владельца сауны, где утонул трёхлетний ребёнок. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
16 ноября в одной из саун Великого Новгорода трёхлетний мальчик снял нарукавники и пошёл под воду, в это время ребёнок находился вне поля зрения родителей. Когда мальчика достали из воды, прибывшим на место медикам скорой помощи осталось только констатировать смерть. Инцидентом заинтересовались в СК РФ, где возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших за собой смерть несовершеннолетнего. Также в ведомстве настаивали на аресте владельца сауны на два месяца.
Суд после рассмотрения дела принял решение отклонить ходатайство, а индивидуальный предприниматель из зала суда отправился домой.
При этом в СК РФ заявили о продолжении расследования дела.
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Анастасия Чинкова