Суд отказался отправлять мужа Лерчек Артема Чекалина под домашний арест

Фото: iStock/AMilkin
Мерой пресечения для Артема Чекалина остаётся «запрет определённых действий».
На изменении меры пресечения настаивало следствие из-за интервью, которое дала семья Чекалиных, где Артем раскрыл детали расследования. Также следствие зафиксировало несанкционированное общение Артема Чекалина с тёщей, которая проходит по делу в качестве свидетеля.
Отмечается, что супруги Чекалины неоднократно нарушали избранную им меру пресечения. По данным СК РФ, они «опосредованно использовали социальные сети» и общались со свидетелями по уголовному делу.
Напомним, блогер Лерчек и её родственники проходят по делу о неуплате налогов. Лерчек обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей.
Арест наложен на недвижимость, автомобили и средства личной фирмы «Би ФИТ». В доме сыщики нашли 8 кг чистого золота, стоимостью почти 4,5 млн рублей каждый.
Читайте также:
Mash: инвест-коуч Гогаладзе подала в суд на коллегу Кузнецову, а в итоге сама попала под проверку
Shot: блогеры Чекалины не уверены в правильности подсчётов ФНС
Блогерша Лерчек задолжала государству 300 млн налогов: чем зарабатывает и как живет миллионерша?
Отмечается, что супруги Чекалины неоднократно нарушали избранную им меру пресечения. По данным СК РФ, они «опосредованно использовали социальные сети» и общались со свидетелями по уголовному делу.
Арест наложен на недвижимость, автомобили и средства личной фирмы «Би ФИТ». В доме сыщики нашли 8 кг чистого золота, стоимостью почти 4,5 млн рублей каждый.
Читайте также:
Mash: инвест-коуч Гогаладзе подала в суд на коллегу Кузнецову, а в итоге сама попала под проверку
Shot: блогеры Чекалины не уверены в правильности подсчётов ФНС
Блогерша Лерчек задолжала государству 300 млн налогов: чем зарабатывает и как живет миллионерша?
Мария Фирсова