Суд отказался снять статус иноагента с Максима Покровского*

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Замоскворецкий суд Москвы отказался снять статус иностранного агента с лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского*, сообщает «ТАСС».
«В удовлетворении исковых требований Покровского отказать», - огласила вердикт судья.
Напомним, Максим Покровский* проживает в Соединенных Штатах Америки. С начала специальной военной операции он неоднократно высказывался строго против проведения боевых действий, а также записал несколько клипов и песен на эту тему.
*Признан иностранным агентом на территории РФ.
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**Признан иностранным агентом на территории РФ.
Евгения Парфентьева