Суд отправил под арест жителя Читы, пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина

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Таганский районный суд отправил под стражу 37-летнего жителя Читы Константина Старчукова, который вечером 17 июля пытался поджечь Мавзолей Ленина. Он бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону усыпальницы, но она разбилась о брусчатку, а пламя быстро потушили.
Сейчас по уголовному делу назначена экспертиза. Если она подтвердит у мужчины наличие психиатрического заболевания, то следствие будет ходатайствовать о его направлении на принудительное лечение. В этом случае он не будет отбывать тюремный срок, так как суд освободит его от уголовной ответственности.
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Александр Бойцов