Суд отпустил бывшего владельца «Азбуки вкуса» под домашний арест

Фото: iStock/BrianAJackson
Напомним, ранее стало известно об аресте предпринимателя. Представители правоохранительных органов уточнили, что Якубовскому предъявлено обвинение в мошенничестве крупного масштаба. Подробности уголовного дела, в ходе которого был арестован бизнесмен, остаются неизвестными.
Якубовского обвиняют по статье «Мошенничество в особо крупном размере», ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что сегодня утром недалеко от станции Барабинск в Новосибирской области сошли с рельсов пять вагонов с каменным углем.