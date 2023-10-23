Суд пересмотрит дело жителя Екатеринбурга, который оскорбил мальчика в Z-шапке

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Ленинский районный суд Екатеринбурга вернул уголовное дело Александра Неустроева. Ранее его оштрафовали на 7 тысяч рублей за оскорбление мальчика в шапке с буквой Z, передает РИА Новости.
Напомним, инцидент произошел в апреле этого года на улице Волгоградской в Екатеринбурге. Ребенок носил шапку из-за отца, участвующего спецоперации на Украине. По данным следствия, Неустроев взял 11-летнего мальчика за руку и начал выражаться матом. Об инциденте сообщила мать ребенка. В июне Ленинский суд выписал екатеринбуржцу штраф и прекратил уголовное дело.
Позже депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов обратились в Генпрокуратуру и МВД России, посчитав приговор слишком мягким. Прокуратура добилась пересмотра дела.
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Позже депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов обратились в Генпрокуратуру и МВД России, посчитав приговор слишком мягким. Прокуратура добилась пересмотра дела.
«Дело Неустроева вернут в СК и будут пересматривать заново», — сообщил судья.Штраф аннулировали и теперь Неустроеву грозит до пяти лет лишения свободы.
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Алина Юрчак