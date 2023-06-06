Суд Петербурга освободил мужчину, расчленившего свою жену

Фото: Фотобанк Московской области
В Петербурге отпустили мужчину, случайно убившего жену и расчленившего ее труп
В пресс-службе судов Санкт-Петербурга рассказали, что отпустили мужчину, который случайно убил свою жену и расчленил ее труп, сообщает «РИА Новости».
Напомнил, в феврале 2022 житель Колпино случайно убил свою жену во время семейной ссоры. Как позже выяснило следствие, мужчина толкнул жену, она упала и ударилась головой об острый угол стола. Какое-то время он хранил труп в своей ванной, а потом вывез его в Ленобласть, расчленил топором и разбросал останки по неустановленным местам.
Суд вынес убийце приговор в 1,5 года исправительных работ с удержанием 10 процентов заработной платы. Однако, петербуржцу зачли 1,5 года, которые он провел под стражей и отпустили на свободу.
Как отметил прокурор, следствию не удалось достоверно определить причину смерти ввиду отсутствия возможности полноценно обследовать труп.
Ранее «Радио 1» сообщало, что восемнадцатилетняя дочь актера Михаила Пореченкова попала в ДТП на западе Москвы.
Напомнил, в феврале 2022 житель Колпино случайно убил свою жену во время семейной ссоры. Как позже выяснило следствие, мужчина толкнул жену, она упала и ударилась головой об острый угол стола. Какое-то время он хранил труп в своей ванной, а потом вывез его в Ленобласть, расчленил топором и разбросал останки по неустановленным местам.
Как отметил прокурор, следствию не удалось достоверно определить причину смерти ввиду отсутствия возможности полноценно обследовать труп.
Ранее «Радио 1» сообщало, что восемнадцатилетняя дочь актера Михаила Пореченкова попала в ДТП на западе Москвы.
Евгения Парфентьева