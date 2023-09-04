Суд приговорил жителя Курской области Коршакова к 20 годам колонии за госизмену

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Напомним, ранее украинский суд заочно осудил главу запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова по уголовной статье «Госизмена». Рогова судили по статьям «Государственная измена, совершенная в условиях военного положения» и «Пособничество государству-агрессору в форме добровольного сбора и передачи материальных ресурсов».
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