Суд приговорил жителя Курской области Коршакова к 20 годам колонии за госизмену

Следователи ФСБ задержали на выходе из колонии бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, который ранее отбывал срок за хулиганство, в рамках нового уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.