«Ъ»: суд признал беременную военнослужащую виновной в уклонении от мобилизации

Фото: iStock/Prostock-Studio
Владикавказский гарнизонный военный суд впервые признал военнослужащую женщину виновной в уклонении от мобилизации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Уточняется, что ефрейтору Мадине Кабалоевой грозит от семи до десяти лет лишения свободы за неявку на службу без уважительных причин в период проведения мобилизации.
При этом, как уточняет «Коммерсантъ», уважительная причина имеется и была письменно задокументирована. Так, ещё до начала судебных разбирательств, Кабалоева получила рекомендацию о временном освобождении от прохождения военной службы от медицинской роты той войсковой части, к которой она прикреплена. Причиной этому стала беременность женщины, а также наличие ребёнка 2018 года рождения.
Однако поводом для открытия уголовного дела стала сама неявка к руководству воинской части.
Прокурор не принял слова подсудимой о том, что у неё имеется освобождение от военной службы, и назначил Кабалоевой наказание в виде шестилетнего нахождения в колонии общего режима. Уточняется, что исполнение наказания перенесено на 2032 год, до достижения её ребенком возраста 14 лет.
Читайте также:
Шойгу утвердил список болезней, с которыми не призовут: кого минует мобилизация
Картаполов анонсировал замену мобилизованных на контрактников в зоне СВО
В Госдуме оценили вероятность новой волны мобилизации в России
При этом, как уточняет «Коммерсантъ», уважительная причина имеется и была письменно задокументирована. Так, ещё до начала судебных разбирательств, Кабалоева получила рекомендацию о временном освобождении от прохождения военной службы от медицинской роты той войсковой части, к которой она прикреплена. Причиной этому стала беременность женщины, а также наличие ребёнка 2018 года рождения.
Прокурор не принял слова подсудимой о том, что у неё имеется освобождение от военной службы, и назначил Кабалоевой наказание в виде шестилетнего нахождения в колонии общего режима. Уточняется, что исполнение наказания перенесено на 2032 год, до достижения её ребенком возраста 14 лет.
Читайте также:
Шойгу утвердил список болезней, с которыми не призовут: кого минует мобилизация
Картаполов анонсировал замену мобилизованных на контрактников в зоне СВО
В Госдуме оценили вероятность новой волны мобилизации в России
Анастасия Чинкова