«Ъ»: суд признал беременную военнослужащую виновной в уклонении от мобилизации

В зоопарке Екатеринбурга умерла белая медведица Айна, которой было 25 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации уральской столицы. Животному было 25 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации