Суд признал законным приговор основателю Group-IB Сачкову о госизмене

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор основателю Group-IB Илье Сачкову о госизмене, об этом сообщает «РИА Новости» из зала суда.
Напомним, ранее адвокат Сергей Афанасьев заявил, что защита обжаловала приговор Сачкова о государственной измене. В поданной в суд жалобе защита наставила на оправдании предпринимателя.
Сачкова обвинили в передаче иностранной разведке секретных данных, которые нанесли репутационный ущерб национальным интересам России. При этом, свою вину обвиняемый так и не признал.
В результате, Сачкова приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
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Сачкова обвинили в передаче иностранной разведке секретных данных, которые нанесли репутационный ущерб национальным интересам России. При этом, свою вину обвиняемый так и не признал.
«Приговор Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», - прокомментировали ситуацию в Первом апелляционном суде.
В результате, Сачкова приговорили к 14 годам колонии строгого режима.
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Евгения Парфентьева