Суд продлил арест бывшему возлюбленному Волочковой на два месяца

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Экс-возлюбленному балерины Анастасии Волочковой Сергею Кузнецову продлили арест на два месяца по делу об избиении его жены. Об этом сообщают «Известия».
Ранее заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова заявила, что ее бывший возлюбленный Сергей Кузнецов избил свою супругу из-за ревности. По словам балерины, разлад между супругами нарастал уже в течении месяца. Все из-за того, что жена Кузнецова очень ревновала его к Волочковой.
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