Суд продлил арест социолога Кагарлицкого* до 13 мая

Фото: iStock/Zolnierek
Второй западный окружной военный суд в Москве продлил арест социолога Бориса Кагарлицкого* до 13 мая, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.
«Кагарлицкому* продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 мая», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.
Напомним, Кагарлицкого* арестовали за публичное оправдание терроризма. Поводом стал видеоролик, размещенный на YouTube-канале социолога, где он рассуждает о взрыве на Крымской мосту. Его арестовали 24 июля на два месяца, однако, арест социолога продлевают уже во второй раз.
Читайте также:
Росфинмониторинг внес социолога Кагарлицкого* в реестр террористов и экстремистов
СК: Сотрудницу Роспотребнадзора в Москве убили из-за опрятного внешнего вида
При попытке поджога военкомата в Краснодарском крае пострадал полицейский
*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом
Евгения Парфентьева