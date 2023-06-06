Суд Ульяновска арестовал на два месяца владельца «Мистер Сидр»

Фото: Фотобанк Московской области
Анара Гусейнова заключили под стражу на два месяца
Ульяновский суд арестовал 32-летнего владельца компании «Мистер Сидр» Анара Гусейнова на два месяца, сообщает Telegram канал SHOT.
По последним данным, число жертв алкогольного напитка достигло 18 человек.
Напомним, в изъятом в одном из магазинов Ульяновском области суррогатном алкогольном напитке «Мистер сидр» были обнаружены примеси метанола и этилбутирата. Над контрафактным алкоголем было проведено 14 экспертиз.
Ранее «Радио 1» сообщало, в Ульяновске 53-летняя продавщица, торговавшая продукцией «Мистер Сидр», погибла.
По последним данным, число жертв алкогольного напитка достигло 18 человек.
Ранее «Радио 1» сообщало, в Ульяновске 53-летняя продавщица, торговавшая продукцией «Мистер Сидр», погибла.
Евгения Парфентьева