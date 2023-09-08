Суд утвердил приговор по делу об убийстве 17-летнего подростка под Пензой

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Пензенский областной суд оставил приговор трем местным жителям, обвиняемым в похищении и убийстве 17-летнего подростка, в силе. Об этом пресс-служба суда сообщила на своей странице «ВКонтакте».
Двоих мужчин приговорили к 5,5 годам лишения свободы за похищение человека, а старшего — к 13 годам за убийство. Поданную ранее апелляцию рассмотрел областной суд, приговор остался в силе.
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