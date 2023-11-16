Суд в Чечне объявил перерыв по делу Журавеля из-за неявки потерпевших

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Чеченский суд объявил перерыв по делу сжегшего Коран Никиты Журавеля из-за неявки потерпевших, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.
Слушание по делу Журавеля отложено до 28 ноября.
Отмечается, что потерпевшими по этому делу выступают 13 имамов мечетей Грозного. Также известно, что подсудимый признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве.
Напомним, в мае 2023 года силовики задержали 19-летнего жителя Волгограда Никиту Журавеля, который сжег Коран напротив Волгоградской соборной мечети. Позже он признался, что действовал по указу украинских спецслужб за вознаграждение в десять тысяч рублей.
На Журавеля возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих» и 26 мая этапировали в Грозный.
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Отмечается, что потерпевшими по этому делу выступают 13 имамов мечетей Грозного. Также известно, что подсудимый признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве.
На Журавеля возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих» и 26 мая этапировали в Грозный.
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Евгения Парфентьева