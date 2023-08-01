Суд в Челябинске отправил в СИЗО маньяка Ческидова

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Суд в Челябинске отправил 51-летнего Владимира Ческидова в СИЗО на два месяца, сообщает Telegram-канал SHOT.
Ческидову предъявили обвинение в похищении, изнасиловании и убийстве. Последние 14 лет маньяк удерживал в плену женщину, которую, за эти годы, изнасиловал более тысячи раз. Жертве удалось сбежать, когда Ческидову потребовалась медицинская помощь и он покинул дом.
Напомним, останки, которые полиция нашла в доме у Владимира Ческидова, принадлежат его первой жертве, убитой в 2010 году. Между ними произошла ссора, после чего убийца начал избивать свою жертву, а затем бросил ее в сарае с ножом в голове. Он добил убитую гвоздодёром. Труп женщины Ческидов расчленил, засунул останки в кастрюлю и закопал в погребе.
По информации СМИ, маньяку грозит до 25 лет колонии.
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Напомним, останки, которые полиция нашла в доме у Владимира Ческидова, принадлежат его первой жертве, убитой в 2010 году. Между ними произошла ссора, после чего убийца начал избивать свою жертву, а затем бросил ее в сарае с ножом в голове. Он добил убитую гвоздодёром. Труп женщины Ческидов расчленил, засунул останки в кастрюлю и закопал в погребе.
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Евгения Парфентьева