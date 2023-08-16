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Суд в ДНР приговорил к 24 годам колонии азовцев*, обстрелявших жилой квартал

Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам колонии азовцев*, обстрелявших жилой квартал
16 августа 2023, 22:18

Фото: iStock/Prostock-Studio

Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам лишения свободы двоих минометчиков «Азов»*, которые обстреляли жилой квартал Мариуполя, сообщает «РИА Новости».
Украинские боевики Павел Артеменко 1997 года рождения и Антон Романюк 1998 года рождения весной 2022 года обстреляли жилой сектор в Мариуполе.

«Мы получали координаты от командиров и стреляли по ним. Уже после мы узнали, что там была гражданская инфраструктура», - прокомментировал ситуацию Романюк.


Азовцев* даже привозили в тот самый квартал, по которому они открыли огонь. Боевики извинились перед жителями Мариуполя.

Суд приговорил их к 24 годам лишения свободы, а также обязал выплатить пострадавших компенсацию в размере 14 миллионов рублей.

Осужденные признали свою вину.

*Запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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#суд
#днр
#военные
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Четыре собаки погибли при пожаре в Питерском приюте
В Петербурге четыре собаки погибли при пожаре в приюте для бездомных животных
16 августа 2023, 22:27

Фото: iStock/sarawutk

В Санкт-Петербурге четыре собаки погибли при пожаре в приюте для бездомных животных «Ильинка», сообщили представители приюта на своей странице ВКонтакте.
«У нас случилась беда. Сгорела кухня, два вольера, частично повреждено здание. Погибли 4 собаки», - прокомментировали ситуацию представители «Ильинки».

Ранее глава Красногвардейского района объявила о сборе необходимых вещей для пострадавших ​животных. На месте происшествия ​работают волонтеры, которые помогают устранить последствия пожара.

В причинах ​возгорания сейчас разбираются правоохранительные ​органы. 

Весной в Одинцовском районе Подмосковья пума погибла из-за поджога ее вольера.

«Ночью 15 марта в Одинцовском городском округе неустановленные лица подожгли хозяйственную постройку на территории частного домовладения, в которой находилась пума. В результате животное погибло», — заявили в прокуратуре. 

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#пожар
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Застрелившего сослуживца мобилизованного осудили на восемь лет колонии
Суд приговорил мобилизованного к восьми годам лишения свободы за убийство сослуживца
16 августа 2023, 22:06

Фото: iStock/I going to make a greatest artwork as I can, by my head, my hand and by my mind.

Новочеркасский гарнизонный военный суд Ростовской области приговорил к восьми годам колонии мобилизованного, который застрелил своего сослуживца, информация опубликована на официальном сайте суда.
По словам осужденного Ивана Алексеева он, вместе с убитым, выпивал на старый Новый год. Он сделал сослуживцу замечание, потому что тот слишком громко разговаривал. В ответ на это, убитый начал наносить Алексееву удары по лицу, а затем схватился за оружие и наставил на него ствол. Алексеев же успел выхватить свою винтовку, выстрелить в сослуживца, а затем метнул ему в шею кухонный нож.

После этого, чтобы скрыть свою причастность к преступлению, военный оттащил труп к грунтовой дороге и сделал на нем еще несколько надрезов, в том числе на шее.

Алексеев признал свою вину и сотрудничал со следствием.

Также у мобилизованного есть награды и малолетний ребенок, потому гарнизонный суд смягчил его меру наказания и вынес приговор в 8 лет лишения свободы. 

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#суд
#военные
#убийство
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Ford Mustang влетел в дерево на юго-востоке Москвы
Ford Mustang врезался в дерево на юго-востоке Москвы
16 августа 2023, 21:49

Фото: iStock/Anton Novikov

Жесткая авария с участием Ford Mustang произошла на юго-востоке Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, ДТП произошло сегодня около девяти часов вечера на Подольской улице.

Водитель не справился с управлением и влетел в дерево. При этом, по предварительной информации, водитель сбежал с места аварии, бросив свою пассажирку.

Девушку госпитализировали с травмами различной степени тяжести, но в сознании.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в городе Карасук Новосибирской области неизвестный сбил девочку на пешеходном переходе. Виновника ДТП объявили в розыск, и вскоре выяснили, что автомобиль, участвовавший в аварии принадлежит сотруднику МО МВД России «Карасукский».

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#дтп
#москва
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Задержан главный подозреваемый по делу о взрыве на заправке в Махачкале
В Дагестане задержали главного подозреваемого по делу о взрыве в Махачкале
16 августа 2023, 21:24

Фото: iStock/BrianAJackson

Главного подозреваемого по делу о взрыве в Махачкале Эльдара Насрулаева задержали, сообщает Telegram-канал 112.
Именно Насрулаев, по мнению следствия, разместил подорвавшуюся на складах селитру. 

С места происшествия подозреваемый скрылся, после чего был объявлен в розыск. Сейчас же Насрулаев находится в СИЗО, в ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения.

При этом, по информации 112, у следователей до сих пор нет точной картины, что же на самом деле случилось в Махачкале. По предварительным данным, возгорание возникло в автотехцентре, во время проведения ремонтных работ, а затем огонь перекинулся на соседние здания, после чего раздалось несколько взрывов.

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#дагестан
#азс
#взрыв
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Вернувшийся с СВО мужчина решил ограбить пенсионера и убил его
Baza: В Ставропольском крае вернувшийся с СВО осужденный убил пенсионера при ограблении
16 августа 2023, 21:17

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Ставропольском крае бывший участник СВО ограбил, а затем убил пенсионера, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 22-летний Артём Гречкин находился под административным надзором по уголовному делу о сексуальном насилии. Однако, правоохранители не следили за парнем, так что в октябре 2022 года ему удалось уйти на специальную военную операцию в составе добровольческого батальона «Терек».

Домой Гречкин вернулся в марте, и сразу же взялся за старое – решил ограбить дачу 71-летнего пенсионера. В результате ограбления рецидивист убил пожилого мужчину.

Его арестовали и предъявили обвинения по двум уголовным статьям: «Убийство» и «Разбой».

Однако, этим история не закончилась. Наказать планируют и правоохранителей, которые должны были осуществлять надзор за мужчиной еще до того, как он ушел на СВО. Ответственных за это сейчас разыскивают. 

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#сво
#ограбление
#убийство
#пенсионер
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На видео попал момент, когда машина чуть не сбила четырехлетнего мальчика на пешеходном переходе
В Свердловской области мальчик сбежал из детского сада и чуть не попал под машину
16 августа 2023, 20:48

Фото: iStock/Irina_Geo

На запись видеонаблюдения попал момент, когда автомобиль едва не сбил дошкольника на пешеходном переходе, кадры публикует Telegram-канал SHOT.
Четырехлетний мальчик сбежал из детского сада в городе Первоуральск. Во время дневной прогулки мальчик пролез между железными прутьями забора и убежал от воспитателей. Пока его разыскивали, ребенок направлялся к местному торговому центру.
Мальчик успел уйти от детского сада примерно на километр, когда его остановили местные жители и передали полиции. Правоохранители вернули ребенка воспитателям.

Прокуратура проводит проверку по факту происшествия. 

Вчера подросток открыл стрельбу в детском саду Уфы. Звук стрельбы в уфимском районе Сипайлово услышали местные жители.Открывший огонь несовершеннолетний заявил, что ему было скучно.

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#детский сад
#ребёнок
#автомобиль
#прокуратура
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Вернувшиеся с СВО военные избили подростка в трамвае
В Питере двое мужчин, представившиеся военными, ударили подростка в трамвае
16 августа 2023, 20:12

Фото: iStock/mrohana

В Санкт-Петербурге двое мужчин ударили подростка в трамвае. Они представились военными, вернувшимися с СВО, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации СМИ, инцидент произошел сегодня вечером в Василеостровском районе Петербурга. Двое выпивших мужчин зашли в трамвай и начали громко обсуждать то, как только что вернулись со специальной военной операции, обильно приправляя свой рассказ матными словами.

Сперва замечание им сделала взрослая женщина, затем мужчина. Уже на выходе их поведение осудил 16-летний парень. Его мужчины ударили в живот, после чего сразу же выбежали из трамвая.

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В Приморском крае отец ударил несовершеннолетнего сына ножом во время совместного распития пива
 
 
 
#санкт-петербург
#военные
#трамвай
#подросток
#избиение
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СК возбудил уголовное дело против мужчин, который избил барменшу в кафе на Камчатке
СК: Уголовное дело возбуждено против мужчины, избившего сотрудницу кафе на Камчатке
16 августа 2023, 19:57

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Уголовное дело возбудили против мужчины, который жестоко избил сотрудницу кафе в селе Сокоч на Камчатке, сообщили представители Следственного комитета по региону.
Напомним, ранее полиция задержала повара Дмитрия Рязанова, именно его подозревают в избиении барменши в кафе. Выяснилось, что Рязанов уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В 2005 году он также жестоко избил женщину в Краснодаре возле кафе «Берег».

«Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего ранее судимого мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Сотрудник кафе на почве возникшей агрессии в отношении 39-летней женщины, работающей в указанном заведении, с силой нанес ей множественные удары руками и ногами в область головы», - прокомментировали ситуацию представители СК. 

К счастью, рецидивиста смогли оттащить от девушки очевидцы, и он не избил ее до смерти. Сразу после совершенного преступления Рязанов скрылся и был задержан правоохранителями сутки спустя.

Сейчас с задержанным работают следователи, совсем скоро ему ​предъявят обвинения и изберут меру пресечения. 

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#следственный комитет
#уголовное дело
#следователи
#избиение
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Россиянин упал в установку по переработке бетона
В Москве рабочий упал в установку по переработке бетона
16 августа 2023, 19:38

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В Москве рабочий упал в рециклинговую установку, сообщили в столичной прокуратуре.
Инцидент произошел на производстве, мужчина 2003 года рождения упал в установку по переработке бетона. Его экстренно госпитализировали в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Прокуратура взяла на свой контроль установление всех обстоятельств произошедшего. 

Ранее в Москве мужчина провалился в открытый канализационный люк рядом с канатной дорогой. Инцидент произошел 8 августа рядом с канатной дорогой на Воробьевых горах. Экстренные службы достали мужчину с двадцатиметровой глубины. Все, что осталось врачам – это констатировать смерть.

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Подмосковье ищет медработников