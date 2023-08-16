Суд в ДНР приговорил к 24 годам колонии азовцев*, обстрелявших жилой квартал

Фото: iStock/Prostock-Studio
Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам лишения свободы двоих минометчиков «Азов»*, которые обстреляли жилой квартал Мариуполя, сообщает «РИА Новости».
Украинские боевики Павел Артеменко 1997 года рождения и Антон Романюк 1998 года рождения весной 2022 года обстреляли жилой сектор в Мариуполе.
«Мы получали координаты от командиров и стреляли по ним. Уже после мы узнали, что там была гражданская инфраструктура», - прокомментировал ситуацию Романюк.
Азовцев* даже привозили в тот самый квартал, по которому они открыли огонь. Боевики извинились перед жителями Мариуполя.
Суд приговорил их к 24 годам лишения свободы, а также обязал выплатить пострадавших компенсацию в размере 14 миллионов рублей.
Осужденные признали свою вину.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
Читайте также:
Суд приговорил мобилизованного к восьми годам лишения свободы за убийство сослуживца
Baza: В Ставропольском крае вернувшийся с СВО осужденный убил пенсионера при ограблении
В Питере двое мужчин, представившиеся военными, ударили подростка в трамвае
«Мы получали координаты от командиров и стреляли по ним. Уже после мы узнали, что там была гражданская инфраструктура», - прокомментировал ситуацию Романюк.
Суд приговорил их к 24 годам лишения свободы, а также обязал выплатить пострадавших компенсацию в размере 14 миллионов рублей.
Осужденные признали свою вину.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
Читайте также:
Суд приговорил мобилизованного к восьми годам лишения свободы за убийство сослуживца
Baza: В Ставропольском крае вернувшийся с СВО осужденный убил пенсионера при ограблении
В Питере двое мужчин, представившиеся военными, ударили подростка в трамвае
Евгения Парфентьева