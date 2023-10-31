Суд в Махачкале отправил под арест 5 участников беспорядков в аэропорту

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Суд в Дагестане отправил под арест пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на Верховный суд республики.
Напомним, вечером 29 октября вокруг международного аэропорта Махачкалы начала собираться толпа местных граждан, недовольных бомбардировками мирных районов Сектора Газа израильскими военными. В определенный момент собрание переросло в бунт, который пришлось подавлять силами правоохранительных органов. Несколько человек пострадали, двое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.
При этом, вчера МВД республики рассказало о задержании 83 человек, которые принимали участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы.
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«Постановлениями суда от 31.10.2023 мужчины признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ. Одному из них назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, четверым - аналогичное наказание сроком на шесть суток», - прокомментировали ситуацию в суде.
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Евгения Парфентьева