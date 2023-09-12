Суд в Москве арестовал 11 квартир журналиста Андрея Караулова*

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Симоновский суд Москвы арестовал 11 квартир, принадлежащих журналисту Андрею Караулову*, сообщает BFM.
В марте 2023 года стало известно о заведении уголовного дела на журналиста Андрея Караулова* за клевету на режиссера Никиту Михалкова. После этого в квартирах журналиста прошли обыски.
Позже, СК РФ объединил уголовные дела Караулова* о клевете на режиссера Никиту Михалкова и главу «Ростеха» Сергея Чемезова.
Сегодня суд вынес приговор по третьему уголовному делу, заведенному против Караулова*. Обвинение убеждено, что у журналиста в Москве около 50 квартир, все их он сдавал незаконно.
Защита же утверждает, что Караулов исправно платила налоги с каждой сдаваемой квартиры.
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Позже, СК РФ объединил уголовные дела Караулова* о клевете на режиссера Никиту Михалкова и главу «Ростеха» Сергея Чемезова.
Защита же утверждает, что Караулов исправно платила налоги с каждой сдаваемой квартиры.
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*Является иностранным агентом
Евгения Парфентьева