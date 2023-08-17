Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Суд в Москве арестовал обвиняемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале

Суд в Москве арестовал обвиняемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале

Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале
17 августа 2023, 16:16

Фото: iStock/Rawf8

Басманный суд Москвы арестовал Эльдара Насрулаева, обвиняемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале, передает корреспондент «Осторожно, новости».
Напомним, в результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли 35 человек, среди них трое детей. В связи с трагедией власти Дагестана объявили 15 августа днем траура на всей территории республики.

Заседание по делу 34-летнего Эльдара Насрулаева проходило в закрытом режиме. Известно, что он обвиняется в повлекшем гибель людей оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвиняемый арендовал помещение на автозаправочной станции и хранил там 100 тонн селитры.


По решению суда, Насрулаев будет находиться в СИЗО до 14 октября.

Читайте также:

Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале доставили в Москву

Задержан главный подозреваемый по делу о взрыве на заправке в Махачкале

Суд приговорил мобилизованного к восьми годам лишения свободы за убийство сослуживца



#суд
#москва
#взрыв
#азс
Читайте нас в
Страшные кадры крушения бизнес-джета в Малайзии попали в сеть
При крушении бизнес-джета в Малайзии погибли десять человек
17 августа 2023, 17:27

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Крушение частного бизнес-джета унесло жизни десяти человек, кадры жуткой трагедии публикует Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, самолет Beechcraft Premier I совершал внутренний перелёт с курортного острова Лангкави в аэропорт Субанг. Воздушное судно рухнуло прямо на трассу, зацепив водителя и мотоциклиста.
Погибли оба пилота, шесть пассажиров, водитель авто и мотоциклист.

Причины трагедии и дополнительные обстоятельства происшествия выясняются. 

14 августа учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку. Самолет рухнул в черте аэродрома, при заходе на посадку. Разрушений на земле нет, погиб один член экипажа.

Читайте также:

В Калининградской области потерпел крушение самолёт Су-30, экипаж погиб

Europa Press: Человек пострадал при падении вертолета в Испании

Истребитель МиГ-23 потерпел крушение на авиашоу в Детройте


 
#крушение
#самолет
#погибшие
Читайте нас в
Росгвардейцы задержали мужчину, который незаконно проник на охраняемый объект
17 августа 2023, 17:25

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Сотрудниками Орехово-Зуевского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области был задержан злоумышленник, проникший в магазин.

Сотрудники Росгвардии выехали на охраняемый объект в деревне Анциферово по сигналу «тревога».

На месте проишествия сотрудники обнаружили следы незаконного проникновения на охраняемый объект. Неизвестный мужчина проник внутрь магазина, сломав пластиковую дверь.

Сотрудники вневедомственной охраны провели задержание нарушителя. Им оказался 47-летний местный житель. 

Росгвардия передала злоумышленника сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. 

Читайте также:

Подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске.


Сотрудники СК и Росгвардии задержали в Москве двоих участников экстремистской организации.

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в угрозе убийством своей сожительнице.

#проверка
#магазин
#мужчина
#сотрудники
#тревога
#росгвардия
Читайте нас в
В Москве «заминировали» все ТЦ
Полиция проверяет информацию о минировании московских ТЦ
17 августа 2023, 17:03

Фото: iStock/Alena Kravchenko

Полиция проверяет торговые комплексы Москвы после сообщения о массовом минировании, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что в настоящий момент эвакуация посетителей не была объявлена.

По информации СМИ, анонимные угрозы о минировании поступили с Украины. 

Напомним, 11 августа людей экстренно эвакуировали из столичного ТЦ «Метрополис». По громкоговорителю посетителей торгового центра оповестили о чрезвычайной ситуации и попросили покинуть здание.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку беспилотников ВСУ на «Москва-Сити», заявил, что уровень террористической угрозы в Москве повышать не планируется.

Читайте также:

Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале

«Валите всех, даже ребенка»: Таксист из Москвы спланировал убийство начальника и всей его семье

Ford Mustang врезался в дерево на юго-востоке Москвы
 
 
 
#москва
#тц
#теракт
Читайте нас в
Россиянин ограбил офис микрозаймов и забыл там паспорт
Житель Белгородской области ограбил офис микрозаймов и забыл там паспорт
17 августа 2023, 16:31

Фото: iStock/blinow61

Житель города Губкина Белгородской области ограбил офис микрозаймов, но забыл там паспорт, сообщает пресс-служба на сайте регионального УМВД.
В полицию обратилась сотрудница микрофинансовой организации. Она рассказала, что к ней в офис пришел мужчина, который захотел получить кредит. После отказа, он стал угрожать женщине ножом и требовать отдать ему все наличные из кассы.

Перепуганная женщина отдала грабителю все имеющиеся деньги – пять тысяч рублей. Злоумышленник схватил добычу и поспешно скрылся из офиса. На столе он забыл свой паспорт.

Полиция быстро задержала 39-летнего местного жителя. Свой поступок он объяснил серьезными финансовыми трудностями и заявил, что из награбленного успел потратить 250 рублей.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия». Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Читайте также: 

Baza: В Ставропольском крае вернувшийся с СВО осужденный убил пенсионера при ограблении

Женщина разыграла сцену с ограблением, чтобы скрыть похищение трёх млн рублей

В Санкт-Петербурге супругам дали срок за похищение и убийство человека
 
#белгород
#ограбление
Читайте нас в
Бездомного наркомана задержали за угон полицейской машины
Во Владивостоке бездомный наркоман угнал полицейскую машину
17 августа 2023, 15:58

Фото: iStock/BrianAJackson

Бездомный наркозависимый рецидивист угнал полицейскую машину в городе Владивосток, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД РФ.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 22-летний гражданин без определенного места жительства», - прокомментировали ситуацию в правоохранительных органах.

Отмечается, что авто угнали с придомовой территории, однако, обнаружили уже через четыре часа.

На задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража».

При этом, мужчину объявили в розыск еще 12 августа за аналогичное преступление. Выяснилось, что он угонял автомобили, продавал их, а на полученные деньги покупал наркотики. 

Читайте также:

«Валите всех, даже ребенка»: Таксист спланировал убийство начальника и всей его семье

СК: В Приморье многодетного отца подозревают в истязании пяти малолетних детей

SHOT: Автомобиль с людьми упал в реку в Дагестане, водитель погиб
  
#наркотики
#угон
#автомобиль
#полиция
Читайте нас в
Психолог Хорс объяснил нападение тренера на подростка в Котельниках
Психолог Хорс: «Большинство поступков людей не рациональны, а эмоциональны»
17 августа 2023, 15:05

Фото: istockphoto.com/AlexLinch

Психолог, кандидат наук, руководитель Лаборатории психологии здоровья НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс заявил, что причиной нападения тренера по боксу на подростка в подмосковных Котельниках могли послужить эмоции, в частности, неконтролируемый гнев.
«Большинство поступков людей, к сожалению, не рациональны, а эмоциональны. Под воздействием эмоций человек идёт и совершает разные ошибки, за которые потом полжизни может расплачиваться. Этот тренер разозлился на мальчишку не потому, что мальчишка его спровоцировал, а потому, что в мировоззрении этого тренера нет такого сценария», — пояснил в беседе с RT Хорс.

Он добавил, что категоричность суждений одного человека может не соответствовать реальности, что будет вызывать его гнев.

Кроме того, специалист рекомендовал родителям всегда разъяснять детям правила поведения в подобных ситуациях, к которым относятся избегание и побег от агрессивных людей, а также просьбы о помощи у окружающих и прохожих. Сторонним людям Хорс рекомендовал вмешиваться в подобные случаи лишь в том случае, если есть максимальная уверенность в своих силах справиться с агрессором.

Читайте также:

Тренер по боксу избил 12-летнего мальчика в Котельниках

Следователи возбудили уголовное дело после избиения ребёнка в Котельниках

Многодетного отца подозревают в истязании пяти малолетних детей
#тренер
#уголовное психология
#происшествие
#избиение
Читайте нас в
«Царьград» заблокировали в Казахстане
Сайт российского телеканала «Царьград» заблокировали в Казахстане
17 августа 2023, 14:45

Фото: iStock/Dzurag

Сайт российского телеканала «Царьград» заблокировали в Казахстане по решению министерства информации и общественного развития республики.
По информации министерства, «Царьград» заблокирован за «пропаганду экстремизма».

Отмечается, что к сайту не удается получить доступ на территории всей страны. 

Ранее власти Казахстана вынесли четыре предупреждения в отношении «Царьграда». Сайт опубликовал несколько материалов, в которых упоминались «казахские националисты».

В конце июля депутат нижней палаты парламента Казахстана, член фракции от партии «Республика» Нургул Тау сообщила, что межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла решение о полном запрете вейпов, жидкостей и ароматизаторов.

Читайте также:

Роскомнадзор проверит технику Apple на безопасность

Продажи сигарет и вейпов сократились за год в России

В России законодательно запретили высаживать инвалидов из общественного транспорта
 
#казахстан
#сайт
#запрет
#экстремизм
Читайте нас в
«Валите всех, даже ребенка»: Таксист спланировал убийство начальника и всей его семье
СК: В Москве задержали таксиста за подготовку убийства семьи своего начальника
17 августа 2023, 14:37

Фото: iStock/FOTOKITA

В Москве задержали водителя за организацию убийства начальника и всей его семьи, сообщает Следственный комитет по региону.
«По данным следствия, в июле 2023 года у подозреваемого возник умысел на организацию совершения разбойного нападения с целью хищения денежных средств в особо крупном размере в отношении ранее знакомого, а также убийства последнего и членов его семьи», - прокомментировали ситуации представители СК.  

По информации KP.RU, задержанный когда-то работал у бизнесмена личным водителем. Ему выплачивали очень достойную зарплату, однако, позже, уволили с формулировкой «утрата доверия». Водитель же успел набрать долгов и кредитов, из-за чего затаил злобу на бывшего босса. Спланировав убийство, он решил ему отомстить.  

Договор с исполнителями был таков – они приходят в дом к бизнесмену, забирают у него наличку и иные ценности, а самому заказчику отдают четверть от награбленного. При этом, свидетелей он наказал не оставлять. «Валите всех, даже ребенка!», - сказал заказчик.  

На задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Организация приготовления убийства по найму» и «Организация совершения разбойного нападения с целью хищения средств в особо крупном размере».

Читайте также:

СК: В Приморье многодетного отца подозревают в истязании пяти малолетних детей

В Питере двое мужчин, представившиеся военными, ударили подростка в трамвае

В Крыму арестовали мужчину, обещавшего спалить сотрудника АЗС за кепку с буквой Z
#москва
#убийство
#водитель
Читайте нас в
Следователи возбудили уголовное дело после избиения ребёнка в Котельниках
17 августа 2023, 14:30

Фото: ГУ СКР РФ по МО

Уголовное дело возбуждено после избиения мужчиной подростка в подмосковных Котельниках. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
Дело будут расследовать по статье о хулиганстве. В ГСУ отметили, что из видеоролика и размещённых в соцсетях публикаций следует, что  житель города, находясь во дворе многоэтажного жилого дома, из хулиганских побуждений избил ребёнка.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что тренер по боксу из общества по духовному воспитанию молодёжи несколько раз нанес ребёнку удары руками, повалил на землю и стал пинать.  
 
Сейчас правоохранители устанавливают местонахождения мужчины, чтобы задержать его. Планируются допросы очевидцев и потерпевшей стороны. 

Читайте также:
 
Тренер по боксу избил 12-летнего мальчика в Котельниках

В Ижевске школьница выпрыгнула из окна четвертого этажа, убегая от педофила

На видео попал момент, когда машина чуть не сбила четырехлетнего мальчика на пешеходном переходе


#происшествия
#уголовное дело
#скр
#ребёнок
#избиение
#преступление
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников