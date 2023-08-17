Суд в Москве арестовал обвиняемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале

Фото: iStock/Rawf8
Заседание по делу 34-летнего Эльдара Насрулаева проходило в закрытом режиме. Известно, что он обвиняется в повлекшем гибель людей оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвиняемый арендовал помещение на автозаправочной станции и хранил там 100 тонн селитры.
Читайте также:
Подозреваемого в причастности к взрыву в Махачкале доставили в Москву
Задержан главный подозреваемый по делу о взрыве на заправке в Махачкале
Суд приговорил мобилизованного к восьми годам лишения свободы за убийство сослуживца