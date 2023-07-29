Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене и организации терроризма

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Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене и организации террористической деятельности. Об этом сообщается на сайте суда.
Напомним, ранее во Владивостоке задержали мошенника, обвинявшего пенсионерок в госизмене. Правоохранительные органы задержали во Владивостоке 36-летнего курьера, забиравшего у пенсионерок обманным путем выманенные деньги. Пенсионеркам звонили мошенники и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Аферисты убеждали жертв, что с их банковских счетов происходили переводы во вражеские страны, и теперь им грозит уголовная статья «Госизмена».
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Екатерина Коршунова