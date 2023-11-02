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Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

02 ноября 2023, 20:13
Фото: iStock/Andrii Zorii

Фото: iStock/Andrii Zorii

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о государственной измене, об этом сообщает «РИА Новости».
«Суд избрал в отношении Рылова М.И. меру пресечения в виде заключение под стражу», - прокомментировали ситуацию для агентства в суде.

При этом, личность обвиняемого и суть его преступления в суде не раскрыли из-за закрытого характера следствия.


Ранее Московский городской суд вынес приговор предпринимателю из Подмосковья, обвиняемого в государственной измене и покушение на контрабанду оружия. 36-летнего Ахатжона Зохидова признали виновным в инкриминируемых преступлениях и вынесли приговор в 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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#суд
#москва
#сизо
#россияне
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WFTV: Пассажир American Airlines ублажал себя прямо на борту самолёта
02 ноября 2023, 20:36

Фото: iStock/Diy13

Пассажир American Airlines предложил своей попутчице выпить, а затем стал ублажать себя, об этом сообщает WFTV.
Попавшая в такую ситуацию женщина пожелала остаться анонимной, однако, она поделилась подробностями происшествия. 

По ее словам, всё случилось на рейсе из Орландо в Даллас. Сидящий рядом с ней мужчина сперва завёл с женщиной светский разговор, а затем предложил ей выпить, от чего пассажирка отказалась. 

В определенный момент женщина почувствовала странное шевеление в соседнем кресле. Она посмотрела на мужчину и увидела, что его тело развернуто в её сторону, а руки находились в области паха. Он смотрел на соседку и ласкал себя. 

Больше всего женщину возмутило отсутствие наказания для её попутчика. Бортпроводница просто предложила ей пересесть, а когда самолёт приземлился - то странный пассажир спокойно ушёл своей дорогой.

Пострадавшая требует привлечь мужчину к ответственности.

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#пассажир
#происшествия
#сша
#самолет
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Москвичка, пытаясь вернуть доступ к «Госуслугам», сдала в ломбард авто
02 ноября 2023, 20:35

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Злоумышленники взломали аккаунт москвички на «Госуслугах» и убедили ее сдать автомобиль в ломбард и перевести им деньги. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.
Сообщается, что 58-летняя женщина не смогла войти в свою учетную запись на «Госуслугах», в информационном окне она увидела номер телефона, на который надо позвонить для разблокировки аккаунта. Пострадавшая позвонила по указанному номеру телефона и связалась с сотрудником, который рассказал, что от ее имени мошенники пытаются заключить договор финансовой аренды и получить права на принадлежащий женщине автомобиль.

Чтобы остановить действия мошенников и получить доступ к учетной записи, женщине порекомендовали самостоятельно предоставить свою машину в залог. Пострадавшая оформила договор финансовой аренды в одном из автоломбардов, после чего осуществила перевод на «безопасный» счет 400 тысяч рублей. Сотрудники полиции начали проверку по факту преступления по статье о мошенничестве.

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В Газе сообщили, что число погибших при ударах Израиля превысило 9000
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#автомобиль
#договор
#женщина
#сотрудники
#счёт
#запись
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Под израильским обстрелом в Газе погиб выпускник крымского мединститута
02 ноября 2023, 19:35

Фото: iStock/gorodenkoff

Выпускник крымского ВУЗа погиб в результате обстрела в секторе Газа, об «РИА Новости» рассказал его друг.
Абдулла Альхелу окончил Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского четыре года назад. В секторе Газа он работал по специальности. 

«Абдулла Альхелу и его семья погибли в Газе во время обстрела. Их дом разрушен», - рассказал агентству его дург Самара Махмуд.

Напомним, палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что в результате израильского обстрела лагеря беженцев Джебалия погибли десятки палестинцев. При этом, по данным МВД сектора Газа, количество погибших и раненых под этим обстрелом ровняется четырем сотням.

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#обстрел
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#крым
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Бывшего ярославского депутата арестовали на два месяца за поджог ресторана
02 ноября 2023, 19:21

Фото: iStock/YakobchukOlena

Кировский районный суд Ярославля арестовал на два месяца бывшего депутата Дмитрия Соколова, которого обвиняют в поджоге ресторана, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, 30 октября он закинул коктейль Молотова в ресторан «Сквер 20/10». В результате 37-летняя женщина получила серьезные ожоги. После этого Соколов попытался сбежать из города. Его задержали на трассе «Холмогоры» по пути в Москву.

По словам адвоката Соколова, у бывшего депутата есть личный конфликт с владельцами заведения. Он полностью признает вину в порче чужого имущества, однако, обвинения в покушении на убийство отрицает. Он утверждает, что просто не заметил сидящих в ресторане людей.

Защита Соколова ходатайствовала о домашнем аресте для подсудимого, в частности потому, что у него есть двое малолетних детей. Однако, бывшего депутата все же отправили в СИЗО на два ближайших месяца.

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#ожоги
#сизо
#ресторан
#депутат
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В Крыму следователи проверят информацию о ребенке, проглотившем иглу в детсаду
02 ноября 2023, 19:18

Фото: iStock/kieferpix

Следователи инициировали проверку информации о ребенке, который проглотил иглу в одном из детских садов Ленинского района Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ. ЧП случилось в детском саду Ленинского района.

В социальных сетях распространилась информация о том, что 6-летний мальчик на полу в одной из комнат детского сада нашёл иголку и проглотил её. Ему своевременно оказали медицинскую помощь.

При подтверждении информации следователи дадут оценку действиям персонала детсада. Прокуратура тоже начала проверку.

Ранее сообщалось, что четырёхлетний ребёнок в Польше принёс в детский сад самокрутку с марихуаной. Об этом в беседе с журналистами сообщила представитель местной полиции Магдалена Гонсовская.

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#детский сад
#крым
#дети
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В питерском метро мужчина начал душить девушку из-за мата
02 ноября 2023, 19:02

Фото: istock / Andranik Hakobyan

В Санкт-Петербурге мужчина схватил за горло девушку в метро и начал её отчитывать за использование обсценной лексики.
Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». Этот случай произошёл в час пик на станции «Василеостровская». Не обращая внимания на очевидцев на эскалаторе, мужчина схватил девушку с розовыми волосами за шею и отчитал её.

«Матом не ори, поняла?! Это Питер, а не Украина!» —говорил он, продолжая душить девушку.
Школьница утверждает, что она и её спутники разговаривали и смеялись, а незнакомцу не понравилось, что в речи подростков звучит мат. За каждое повторное использование нецензурных слов и выражений мужчина с большей силой сжимал руку на шее школьницы.

В итоге блюститель нравов скрылся в толпе. У девушки после встречи с ним остались боль в горле и «неприятный осадок».

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#санкт-петербург
#метро
#нападение
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МВД: Семью мигрантов, сын которых избил мальчика, выдворят из России
02 ноября 2023, 19:02

Фото: iStock/mrohana

Из России выдворят семью мигрантов, сын которых избил мальчика в школе Нижнего Новгорода, об этом сообщили в пресс-службе областного ГУМВД.
Внимание к семье иностранных граждан было привлечено около недели назад. Тогда в социальных сетях распространился ролик из нижегородской школы, на котором восьмиклассник жестоко избивает мальчика помладше.

После проверки выяснилось, что семья восьмиклассника находится на территории России незаконно. В настоящий момент родители подростка помещены Центр временного содержания иностранных граждан ГУМВД России по Нижегородской области.

По информации источника «РИА Новости», семья приехала в Россию из Азербайджана.

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#проверки
#мигранты
#школа
#нижний новгород
#избиение
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В Красноярском крае в аварии со скорой погибла фельдшер
02 ноября 2023, 18:37

Фото: istockphoto/Apriori1

Фельдшер погибла в машине скорой помощи, которая вылетела с трассы под Красноярском.
В аварии пострадали пациентка и водитель, информирует региональный главк МВД.

Днём на автодороге Р-255 «Сибирь» 62-летний водитель спецтранспорта ехал со стороны города Ачинска в сторону поселка Козулька. На 705-м км мужчина не справился с управлением. Он зацепил разделительный прямолинейный брус. Машина съехала с трассы и опрокинулась.

47-летняя фельдшер скорой помощи скончалась на месте ДТП. Водитель и 54-летняя пациентка доставлены в Ачинскую районную больницу.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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#скорая помощь
#дтп
#авария
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Красный полумесяц обвинил Израиль в обстреле машины скорой помощи
Красный полумесяц: Израиль открыл огонь по машине скорой помощи в Палестине
02 ноября 2023, 18:26

Фото: iStock/maxim4e4ek

Израиль открыл огонь по машине скорой помощи палестинского Красного полумесяца. Об этом сообщили в организации.
Отмечается, что парамедики получили ранения.

Ранее сообщалось, что число жертв палестино-израильского конфликта в секторе Газа увеличилось до 9 061, раненых — до 32 тысяч.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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