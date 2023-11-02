Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

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Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о государственной измене, об этом сообщает «РИА Новости».
«Суд избрал в отношении Рылова М.И. меру пресечения в виде заключение под стражу», - прокомментировали ситуацию для агентства в суде.
При этом, личность обвиняемого и суть его преступления в суде не раскрыли из-за закрытого характера следствия.
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