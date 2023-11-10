Суд в Москве на два месяца арестовал экс-гендиректора ООО «Авиатика» Пьянкова

Фото: iStock/Thomasaf
Замоскворецкий суд Москвы на два месяца арестовал экс-главу ООО «Авиатика» Игоря Пьянкова — основного фигуранта дела о многомиллионных хищениях в Минпромторге РФ, передает ТАСС.
«Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 января 2024 года», — указано в постановлении Замоскворецкого суда.Следователи настаивали на аресте Пьянкова, мотивируя это тем, что обвиняемый может скрыться от следствия и предупредить иных соучастников хищения. Сам же Пьянков настаивал на том, что он уже раскаялся и активно сотрудничает со следствием и судом.
Читайте также:
Замглавы МВД Дагестана не признал вину в превышении полномочий и взятках
Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов задержан в Москве
Чиновника Минобороны арестовали за махинации
Артем Путинцев