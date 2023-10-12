Суд в Москве отправил в СИЗО парня, до смерти избившего мужчину у ТЦ «Афимолл»

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Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО 20-летнего Кирилла Сорокина, который до смерти забил мужчину у ТЦ «Афимолл сити», сообщает Telegram-канал SHOT.
Сорокин пробудет в СИЗО до 11 декабря 2023 года.
Напомним, 10 октября возле ТЦ «Афимолл сити» мужчина повздорил в подростками, в результате спора завязалась драка. После, группа парней скрылась с места преступления, бросив на земле убитого. Позже полиция задержала 20-летнего уроженца Кемеровской области Кирилла Сорокина. Предполагается, что он ударил 36-летнего Николая Мищенко из Ростовской области по голове, отчего тот скончался на месте.
Как выяснилось во время заседания суда, молодой человек потерял свой паспорт на месте преступления, когда склонился над жертвой для нанесения ударов.
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Напомним, 10 октября возле ТЦ «Афимолл сити» мужчина повздорил в подростками, в результате спора завязалась драка. После, группа парней скрылась с места преступления, бросив на земле убитого. Позже полиция задержала 20-летнего уроженца Кемеровской области Кирилла Сорокина. Предполагается, что он ударил 36-летнего Николая Мищенко из Ростовской области по голове, отчего тот скончался на месте.
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Евгения Парфентьева