Суд в Москве приговорил к восьми годам лишения свободы оппозиционера Милова*

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Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы оппозиционного политика Владимира Милова*, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на суд.
Напомним, уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти» после видеороликов, которые Милов* размещал на платформе YouTube.
В результате, суд признал политического деятеля виновным и заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Отмечается, что срок начнёт засчитываться, как только Милов* прибудет в Россию, либо будет экстрадирован. Сейчас он находится в международном розыске.
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В результате, суд признал политического деятеля виновным и заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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Евгения Парфентьева