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Суд в Москве приговорил к восьми годам лишения свободы оппозиционера Милова*

16 ноября 2023, 10:37
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы оппозиционного политика Владимира Милова*, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на суд.
Напомним, уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти» после видеороликов, которые Милов* размещал на платформе YouTube.

В результате, суд признал политического деятеля виновным и заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.


Отмечается, что срок начнёт засчитываться, как только Милов* прибудет в Россию, либо будет экстрадирован. Сейчас он находится в международном розыске.

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В Петербурге девушка попала под электричку и потеряла ноги
16 ноября 2023, 10:46

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В Санкт-Петербурге девушка попала под электричку, в результате чего она потеряла обе ноги, об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, 19-летняя девушка переходила железнодорожные пути в неположенном месте на железнодорожной станции «Волковская». При этом, девушка шла по путям в наушниках.

В результате, на петербурженку наехал поезд. Машинист постарался затормозить, однако, избежать столкновения не удалось. 

По словам очевидцев, пострадавшей обрезало обе ноги по колена. В тяжёлом состоянии её госпитализировали в больницу имени Джанелидзе.

Напомним, в Кемеровской области грузовой поезд сбил женщину, которая шла вдоль путей с коляской.

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Вездеход геофизической компании провалился под лёд в Иркутской области

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#больница
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Вездеход геофизической компании провалился под лёд в Иркутской области
16 ноября 2023, 10:10

Фото: iStock/Olga_Gavrilova

Вездеход с сотрудниками с сотрудниками геофизической компании провалился под лёд в Иркутской области, об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, вездеход «ТГМ-5» ушёл под лёд во время переезда через реку Ичера утром 15 ноября. В нём находились восемь человек, шесть из которых погибли. 

По словам источника, самостоятельно выбраться на берег удалось водителю вездехода и руководителю по лесотопографическим работам. 

Несколько часов назад затонувший вездеход достали со дна реки, в салоне обнаружили тела четырех человек. Отмечается, что все находившиеся в машине работали вальщиками леса.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшей трагедии.

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#следственный комитет
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#иркутская область
#машины
#погибшие
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ВСУ впервые атаковали территорию РФ испанскими БПЛА Columba
16 ноября 2023, 09:29

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины впервые атаковали территорию России с помощью испанских беспилотников Columba, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, потерпевший крушение дрон обнаружил житель посёлка Пасово Заднепровского района Смоленска накануне утром. Он вышел из домов и нашёл обломки устройства прямо у ворот.

Прибывшие на место происшествия специалисты выяснили, что дрон нёс на себе кумулятивный заряд КЗ-6 и взрывчатку С-4 массой около 1,2 кг. В 200 метрах от первого БПЛА немного позже обнаружили второй, к которому был прикреплён аналогичный запас взрывчатки. 

К счастью, в результате крушения устройств никто не пострадал. Разрушений также нет.

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Бывший командующий 6 армией ВВС и ПВО РФ Свиридов найден мёртвым
16 ноября 2023, 09:07

Фото: iStock/nito100

Бывший командующий 6 армией ВВС и ПВО РФ Владимир Свиридов найден мёртвым в своём доме в Ставропольском крае, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, рядом с телом 68-летнего Свиридова также обнаружили тело его 72-летней супруги Татьяны.

Погибших обнаружили днём 15 ноября в их доме в посёлке Аджиевском. Предварительно, смерть супругов наступила около недели назад. 

На месте происшествия уже побывали сотрудники газовой службы, которые произвели все необходимые замеры и заявили, что следов утечки не обнаружено. Что стало причиной смерти пожилых супругов - ещё предстоит выяснить. 

Напомним, 15 ноября также было обнаружено тело бывшего клавишника группы Би-2 Николая Плявина. Его труп нашёл сын в съемной столичной квартире музыканта. О причинах смерти Плявина также пока ничего неизвестно.

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Топ-менеджеров «Балтики» задержали по делу о мошенничестве
16 ноября 2023, 08:49

Фото: iStock/Rawf8

Топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика» задержали по делу о мошенничестве, об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, руководство компании подозревают в защите интересов Carlsberg Group и попытке передать им права на российские активы. 

В настоящий момент правоохранители задержали двух топ-менеджеров «Балтики», на них возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. 

Отмечается, что по месту жительства задержанных и в офисе компании прошло уже полтора десятка офисов. 

Напомним, Carlsberg Group заявила о расторжении лицензионных соглашений с «Балтикой». Ранее пивоваренная компания «Балтика» торговала в России такими брендами как Tuborg и Kronenbourg.

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МО: Силы ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью и три над Черным морем
16 ноября 2023, 08:19

Фото: iStock/e-crow

Российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью и еще три над Черным морем, об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«Ночью 16 ноября т.г. пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - прокомментировали ситуацию в Минобороны.

В ведомстве также отметили, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Брянской областью и перехватили ещё три над Чёрным морем. 

14 ноября в российском оборонном ведомстве сообщали, что средства ПВО пресекли попытки киевского режима нанести удар по территории Московской области. Также вражеские дроны были уничтожены в небе над Тамбовской и Брянской областям.

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#пво
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Пожар разгорелся на территории воинской части в Волгоградской области
16 ноября 2023, 08:10

Фото: iStock/Distortion Media

Крупный пожар произошёл на территории воинской части в Волгоградской области, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, пожар разгорелся в двух километрах от поселка Котлубань начался около часа ночи. Местные жители также сообщали о звуках взрывов. 

Предположительно, возгорание произошло на объекте, принадлежащем министерству обороны РФ.
При этом, по словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, пожар удалось быстро локализовать, а затем и ликвидировать.

Отмечается, что в результате возгорания не пострадали объекты гражданской инфраструктуры. Пострадавших, также, к счастью, нет.

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Бывшего главу «Иркутской форели» обвиняют в интимной связи с подростками за деньги
Бывшего главу «Иркутской форели» обвиняют в интимной связи с подростками
16 ноября 2023, 07:50

Фото: iStock/juriskraulis

Бывшего главу «Иркутской форели» Виталия Андриянова обвиняют в пяти случаях интимной связи с девочками-подростками, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сперва стало известно, что 53-летний Андриянов с июля 2022-го по февраля 2023 имел интимные отношения с шестнадцатилетней девушкой, которой платил по две тысячи рублей за ночь. С августа 2021-го по декабрь 2022-го он занимался сексом с семнадцатилетней девушкой, а с октября 2018-го по декабрь 2019-го с другой шестнадцатилетней. Отмечается, что каждой из них он платил по две тысячи рублей. 

Это еще три новых пункта в деле Андриянова, ранее было известно только о двух несовершеннолетних, с которыми он имел интимные отношения.

Помимо прежнего уголовного дела «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», на Андриянова также возбудили дело по статье «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего».

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Бывший клавишник группы Би-2 скончался в Москве при загадочных обстоятельствах
Тело бывшего клавишника группы Би-2 обнаружили в его столичной квартире
16 ноября 2023, 07:23

Фото: iStock/Soumen Hazra

Бездыханное тело бывшего клавишника группы Би-2 Николая Плявина обнаружили в его квартире в Москве, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
Плявина 15 ноября обнаружил его сын, который в последний раз связывался с отцом пять дней назад. При этом, по предварительной версии, музыкант погиб день назад.

«Последний месяц Николай чувствовал себя плохо, ему три раза вызывали скорую. Жаловался на головокружения, иногда не мог сам открыть дверь или налить себе воды», - рассказал источник СМИ.

В настоящий момент тело клавишника отправили на экспертизу для установления точной причины смерти.

Плявин ушёл из Би-2 в 2014 году, до этого клавишник также был частью такой известной группы как «Дюна». Музыкант ушёл из жизни в возрасте 64 лет.

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