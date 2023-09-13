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Суд в Ростовской области арестовал подростка, напавшего с ножом на людей в школе

13 сентября 2023, 14:21
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

В хуторе Красный Десант Ростовской области арестовали подростка, который напал с кухонным ножом и ранил нескольких человек на улице, сообщает источник «РИА Новости».
«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.

При этом, информация о мере пресечения в этом деле является конфиденциальной, поскольку ​подозреваемому нет 18 лет.


Напомним, по информации СК, ученик Краснодесантской школы пришел в учебное учреждение, чтобы совершить расправу над учителем. Однако, ему помешали сотрудники школы и родители других учеников. Подросток задержан, в отношении него назначены психолого-психиатрическая, а также судебно-медицинская экспертизы.

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Москвичка снимала порно со своей 12-летней дочерью, с целью продать видео
13 сентября 2023, 14:42

Фото: iStock/SB Arts Media

Москвичка снимала порно со своей 12-летней дочерью, чтобы продавать видосы педофилам, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, женщина неоднократно совращала свою дочь на занятие сексом с ней. Все это она записывала на видео с целью продать в интернете.

Об этом безумии стало известно друзьям семьи, которым ребенок наконец осмелилась признаться в издевательствах.

В квартиру 41-летней женщины в столичном районе Выхино нагрянули правоохранители, которые и задержали горе-мать. 

Женщина созналась в содеянном. На нее возбудили уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Использование несовершеннолетнего с целью изготовления порно».

Матери-извращенке грозит до 20 лет лишения свободы.

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#москва
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В Румынии обнаружены новые обломки беспилотника
МО Румынии: на территории страны обнаружены новые обломки БПЛА
13 сентября 2023, 14:33

Фото: iStock/aapsky

В Румынии вновь обнаружены обломки беспилотника, на место направлена группа специалистов для проверки. Об этом сообщает Минобороны страны в своём Facebook*.
Экипаж вертолёта ВВС Румынии обнаружил обломки, предположительно принадлежащие беспилотнику, в районе городов Нуфэрул и Виктория.

Ранее глава департамента МВД по чрезвычайным ситуациям Раед Арафат заявил, что на граничащих с Украиной территориях Румынии началось строительство бетонных бомбоубежищ. Они будут созданы для того, чтобы жители смогли переждать воздушную тревогу из-за атак беспилотников и работы украинских систем ПВО.

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#беспилотник
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В Барнауле 16-летняя девочка отравилась пивом, которое ей купил военный
13 сентября 2023, 14:10

Фото: iStock/Colorsandia

В Барнауле военный приехал в гости к своей 16-летней подруге и напоил ее пивом и мартини, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации СМИ, студентка колледжа и 26-летний военный познакомились три месяца назад в социальных сетях. Все это время пара переписывалась и перезванивались, а на этой неделе контрактник получил отпуск и приехал в Барнаул. 

Мужчина накупил алкоголя и привел девушку в свою съемную квартиру. Там подросток выпила две бутылки пива Essa и два бокала мартини, после чего ей стало очень плохо. Военный отвез студентку в общежитие и уехал по своим делам. 

Состояние девочки заметили сотрудники общежития. Ей вызвали скорую помощь, а уже в больнице медики диагностировали у подростка тяжелое алкогольное отравление. Сейчас она находится без сознания, но в стабильном состоянии.

Военного схватила полиция. На него составили административный протокол по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ».

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ФСБ задержала сотрудника предприятия ОПК за хищение денег
13 сентября 2023, 12:04

Фото: istock / BrianAJackson

Сотрудник, занимающий управляющий пост на одном из оборонных предприятий задержан за кражу и поставки контрафактных компонентов для высокоточного оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Москве и Московской области.
По словам спецслужб, задержанный является гражданином России. Мужчина выполнял роль управленца на предприятии и крал деньги, выделяемые на выполнения госзаказов для производства фрагментов систем вооружения повышенной точности ВС России.

«Совместно с ГУМВД по Москве пресечена противоправная деятельность гражданина России, организовавшего мошенническую схему поставки контрафактной продукции в рамках государственного контракта для производства изделий военного назначения», —  сообщаться в релизе.

Сумма ущерба не сообщается, но, предварительно, судя возбужденному уголовному делу по части 6 статьи 204 УК РФ можно сделать вывод, что речь идет о сумме между 25 тыс. и 150 тыс. рублей. 

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В Петербурге женщина убила мужа и ранила ножом сына
13 сентября 2023, 11:52

Фото: iStock/vmargineanu

В Гатчинском районе Санкт-Петербурга женщина убила своего мужа, после чего напала на своего сына и ранила его ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «78».
Согласно сообщению, 13 сентября в полицию позвонил 15-летний подросток и заявил, что его мать убила 52-летнего главу семейства, а после напала на него самого и ранила ножом. Также, по его словам, в квартире находился его семилетний брат. Он не пострадал.

Полиция задержала женщину по подозрению в убийстве. Выяснилось, что она состоит на учете в психоневрологическом диспансере. На месте происшествия сейчас находятся сотрудники следственного комитета. Выясняются подробности и обстоятельства происшествия.

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#происшествия
#сотрудники
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В Омской области женщина с тремя детьми на автомобиле съехали в кювет и захлебнулись
13 сентября 2023, 10:53

Фото: iStock/CreativeNature_nl

В Омской области женщина на автомобиле съехала в кювет, наполненный водой, не справившись с управлением. Она и ее трое детей, находившиеся в машине, захлебнулись. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Уточняется, что 26-летняя женщина ехала за рулем «ВАЗ 2109» по подъездной дороге к деревне Поспелово Большеуковского района Омской области. Она не справилась с управлением и съехала в кювет с водой.

«В результате дорожно-транспортного происшествия машина перевернулась, при ее погружении в воду водитель, находящиеся на пассажирских сиденьях мальчики 12 и 7 лет, а также девятимесячная девочка захлебнулись», - говорится в сообщении.

Автомобиль удалось обнаружить не сразу, так как он практически полностью ушел под воду. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств аварии.

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Пьяный поляк ударил по лицу украинского таксиста в Гданьске
Wprost: Пьяный поляк ударил по лицу украинского таксиста в Гданьске
13 сентября 2023, 04:53

Фото: iStock/Marc_Osborne

В Польше задержали двух мужчин из-за нападения на украинского таксиста в Гданьске. Об этом сообщает Wprost со ссылкой на местную полицию.
По информации издания, двое поляков заказали такси до аэропорта через приложение. За рулем приехавшего автомобиля оказался гражданин Украины.

«Все началось с того, что водитель обратил внимание сидящего впереди пассажира на то, чтобы он не употреблял алкоголь в такси. Пассажир не только не выполнил эту просьбу, но и начал вульгарно оскорблять водителя и насмехаться над его происхождением. Хотя водитель старался сохранять спокойствие, пассажиры становились более агрессивными», — говорится в публикации.

После того как такси остановилось на светофоре, сидевший спереди пассажир ударил водителя по лицу. Водитель в ответ распылил перцовый баллончик и позвал на помощь.

Нападавшими оказались мужчины 40 и 43, в настоящее время они задержаны полицией.

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#украина
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В Севастополе прозвучало не меньше семи взрывов
Губернатор Развожаев сообщил о взрывах в Севастополе
13 сентября 2023, 03:40

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Жители Севастополя в ночь на 13 сентября слышали не менее семи взрывов. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
Ранее стало известно, что движение по Крымскому мосту приостановлено. По информации канала, силы ПВО ВС России отражают очередную атаку украинских беспилотников и ракет.

Губернатор Михаил Развожаев проинформировал, что пожар в районе Килен-балки начался не на гражданском объекте. По предварительным данным, горит завод Орджоникидзе, над местом происшествия виднеется дым.

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#завод
#происшествия
#всу
#пво
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В Сумах прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ
«Общественное»: В Сумах прогремели взрывы
13 сентября 2023, 03:27

Фото: iStock/RamonCast

На Украине в городе Сумы прозвучали взрывы. Об этом пишет Телеграм-канал «Общественное».
«В Сумах слышны звуки взрывов», — говорится в публикации.

Ранее воздушную тревогу объявили в Одесской и Сумской областях.

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#пво
#украина
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