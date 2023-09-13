Суд в Ростовской области арестовал подростка, напавшего с ножом на людей в школе

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В хуторе Красный Десант Ростовской области арестовали подростка, который напал с кухонным ножом и ранил нескольких человек на улице, сообщает источник «РИА Новости».
«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
При этом, информация о мере пресечения в этом деле является конфиденциальной, поскольку подозреваемому нет 18 лет.
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