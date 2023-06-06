Суд вернул прокуратуре апелляцию на приговор Ройзмана*







Ранее сообщалось, что в результате приговора Ройзману* сняты ранее наложенные ограничения. Он теперь вправе использовать интернет, средства связи, посещать общественные места и общаться со свидетелями по делу без предварительного письменного согласия.





Напомним, что 19 мая 2023 года Ройзман* был признан виновным Октябрьским районным судом Екатеринбурга и оштрафован на сумму 260 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Несмотря на то, что прокуратура требовала штрафа в размере 280 тысяч рублей, следствие установило, что Ройзман* использовал слова «война» и «вторжение» во время стрима в июле 2022 года, где он обсуждал спецоперацию России на Украине.



* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга не принял жалобу Свердловской прокуратуры на приговор бывшего мэра Евгения Ройзмана*. Информация об этом есть на официальном сайте учреждения.Отмечается, что жалобу вернули для пересоставления. Пока приговор Ройзману* в силу не вступил.