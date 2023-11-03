Суд вынес приговор главе центра суррогатного материнства за торговлю детьми

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Никулинский суд Москвы вынес приговор главе центра суррогатного материнства за торговлю детьми, об этом сообщает «РИА Новости».
Из всех фигурантов этого самый больший срок получил директор «Европейского центра суррогатного материнства» Владислав Мельников. Его приговорили к 19,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Подельники Мельникова - эмбриолог, репродуктолог, акушер-гинеколог и суррогатные матери получили 4 до 17,5 лет лишения свободы.
Напомним, о торговле детьми центром суррогатного материнства стало известно в 2020 году, когда в съемной квартире в Московской области обнаружили четырех младенцев, один из которых скончался от пневмонии. Новорожденные находились под присмотром няни, а их родители-иностранцы не могли попасть в Россию из-за коронавирусных ограничений.
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Подельники Мельникова - эмбриолог, репродуктолог, акушер-гинеколог и суррогатные матери получили 4 до 17,5 лет лишения свободы.
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Евгения Парфентьева