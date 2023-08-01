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В Подмосковье суд вынес приговор соратникам Тесака, они получили от 8 до 15 лет заключения, сообщает Telegram-канал 112.
Тесак (Максим Марцинкевич) - российский видеоблогер, общественный деятель с националистическими взглядами. 29 декабря 2018 года Бабушкинский суд Москвы приговор Марцинкевича к 10 годам лишения свободы за нападение на торговца курительных смесей, которое закончилось смертью гражданина Азербайджана.
16 сентября 2020 года Тесака нашли мертвым в камере СИЗО. Причиной его смерти назвали суицид.
Сегодня суд Подмосковья вынес приговор Семену Токмакову, Андрею Кайлю, Алексею Гудилину, Александру Лысенкову, Максиму Хотулеву и Павлу Хрулеву. Их признали виновными в убийстве четырех мигрантов в Смоленске в 2003 году.
По информации СМИ, сразу после убийств националисты разослали в СМИ и посольства ряда государств обращения с требованием закрыть границы со среднеазиатскими республиками.
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16 сентября 2020 года Тесака нашли мертвым в камере СИЗО. Причиной его смерти назвали суицид.
По информации СМИ, сразу после убийств националисты разослали в СМИ и посольства ряда государств обращения с требованием закрыть границы со среднеазиатскими республиками.
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Евгения Парфентьева