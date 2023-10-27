Суд вынес приговор учёному ЦАГИ Губанову по делу о госизмене

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Мосгорсуд назначил наказание учёному Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) Анатолию Губанову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, что Губанова арестовали в 2020 году. Официально о причинах ареста не сообщалось, однако его подчинённого Валерия Голубкина задержали по делу о госизмене. Отмечалось, что он вместе с Губановым работал по проекту Hexafly-Int и передал Йохану Стиланту из европейского ESA-ESTEC – координатора проекта Hexafly-Int – отчётность о проведённой работе.
Отмечается, что суд признал Губанова виновным по делу о госизмене. За это он получил наказание в виде пребывания в колонии строгого режима в течение 12 лет.
Ранее его подчинённого Валерия Голубкина также приговорили к 12 годам заключения по этой же статье.
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Отмечается, что суд признал Губанова виновным по делу о госизмене. За это он получил наказание в виде пребывания в колонии строгого режима в течение 12 лет.
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Анастасия Чинкова